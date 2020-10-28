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Шок: 13 человек умерли от COVID-19 за пандемию в Бердске

10:36 28.10.2020
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Всего 14 новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки в городе. Инфицировано 483 человека на 28 октября.

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Заражение коронавирусом происходит в считанные секунды
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Шок: 13 человек умерли от COVID-19 за пандемию в БердскеСпасти от осложнений после COVID-19 может прививка от гриппа, заявила главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяЕщё 241 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеШок: 13 человек умерли от COVID-19 за пандемию в БердскеПростятся с фронтовиком Николаем Илюшечкиным в Преображенском храме 27 октября в Бердске. Время панихидыЕщё 471 новостей

28 октября на оперативном штабе Бердска выступила главный врач Бердска Алла Дробинская. Сколько человек заразились COVID-19 в городе, сколько умерли - Дробинская рассказала о второй волне пандемии.

COVID-19 вторая волна коронавирус пандемия смерть от COVID-19 Алла Дробинская
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