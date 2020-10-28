Шок: 13 человек умерли от COVID-19 за пандемию в Бердске

Всего 14 новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки в городе. Инфицировано 483 человека на 28 октября.

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