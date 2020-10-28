Связали отказ носить маску с психическими отклонениями ученые

Участники, обладавшие антисоциальным профилем личности, имели более высокие показатели в таких чертах характера, как черствость, лживость, враждебность, импульсивность, безответственность, манипулятивность и готовность рисковать.

Не носят маски враждебные люди

Исследование показало, что те, кто отказывается использовать средства индивидуальной защиты, более черствы, враждебны и лживы.

В журнале Personality and Individual Differences опубликованы результаты исследования бразильских ученых, изучивших связь между нежеланием носить защитную маску и особенностями личности. Исследование охватило 1578 человек в возрасте от 18 до 73 лет, сообщает Independent.

Используя опросник, ученые измеряли эмоциональный резонанс участников, то есть то, насколько их действия определяются чувствами, вызванными другими людьми. Кроме того, участникам задавались вопросы о том, как они соблюдают антиковидные меры вроде ношения маски.

При анализе психологи выявили две модели поведения: антисоциальную, носители которой отрицали меры безопасности, и эмпатическую, носители которой ей подчинялись.

Участники, обладавшие антисоциальным профилем личности, имели более высокие показатели в таких чертах характера, как черствость, лживость, враждебность, импульсивность, безответственность, манипулятивность и готовность рисковать. Все эти особенности типичны для человека, имеющего антисоциальное расстройство личности. Также эти люди имели более низкие показатели по способности к эмоциональному резонансу.

Те, кто обладал эмпатическим профилем личности, имели более высокие баллы по эмоциональному резонансу и более низкие показатели черт, связанных с социопатией.

Как резюмируют авторы, «наши результаты показали, что антисоциальные черты характера, особенно низкий уровень эмпатии и более высокий уровень бессердечия, лживости и склонности к риску, напрямую связаны с более низким уровнем соблюдения мер сдерживания пандемии. Эти особенности объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают упорствовать в своем нежелании подчиняться мерам сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей».