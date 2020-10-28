Разрыл две свежие могилы на кладбище голодный медведь

Нескольким днями ранее вышедший из леса медведь напугал местных бездомных

В ночь на 27 октября голодный медведь разрыл две свежие могилы на кладбище «Пихтовые горы», расположенном в Нижнем Тагиле.

Прошлой ночью голодный медведь наведался на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле, где разрыл две свежие могилы. Об этом инциденте сообщили в группе «Нижний Тагил Live» в соцсети «ВКонтакте».

Следы хищника и поврежденный крест увидели работники кладбища. Они отметили, что это далеко не первый случай, когда медведи в холодную пору разгуливают по кладбищу в поисках еды.

Один из пользователей сети рассказала, что нескольким днями ранее вышедший из леса медведь напугал местных бездомных.

Напомним, департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области ранее принял решение о ликвидации 26 медведей на территории региона до 31 октября текущего года с целью урегулирования их популяции.