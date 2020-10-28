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Умер главврач больницы, где скончались 13 пациентов на ИВЛ

10:09 28.10.2020 Фото: сайт Законодательного Собрания Ростовской области
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В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.

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В начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации

Главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался в понедельник, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, добавив, что он болел коронавирусом.

"Дронов сегодня умер. Информация поступила из областной больницы №1", - сказал собеседник агентства. Причина смерти будет установлена по итогам патологоанатомического вскрытия.

Собеседник агентства добавил, что в начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.

Источник: РИА Новости

главврач лежал в реанимации умер от коронавируса Юрий Дронов
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