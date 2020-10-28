«Избивали и не давали уйти»: Две пенсионерки 6 лет находились в рабстве у цыган

На этой скрытой съемке 50-летняя Елена, еще не подозревает, что уже вечером того же дня ее мучения длинною в несколько лет закончатся

Работа на 3 месяца обернулась рабством на 6 лет. Двух женщин в Красноярске вызволили из заточения, благодаря слаженной работе «7 канала Красноярск» и сотрудников полиции. Пожилые женщины, которых по их словам жестоко избивали и заставляли работать за еду и кров, рассказали, почему терпели издевательства так долго. О том, как случайный прохожий может предотвратить преступление, расскажет Мария Зарукина. Все лица в этом сюжете мы скрыли в целях безопасности.

- Это можно назвать рабством. Как они их избивают, сколько они мучаются там, эти женщины бедные. — Вы, может, выключите камеру? И выйдете, мужчины.

- Какой-то железной трубой по спине.

- Поехала я работать сама, никто меня не принуждал. Я работаю уже 7 лет, так же вот с цыганами.

На этой скрытой съемке 50-летняя Елена, еще не подозревает, что уже вечером того же дня ее мучения длинною в несколько лет закончатся. За последние полгода женщина не по своей воле сменила не меньше 5 городов. Утром привозят на точку продавать постельное белье, вечером увозят домой. Документы и паспорта изъяли, как пояснили женщинам, для сохранности.

- Первый раз мне попало железной трубой. Он меня ударил, и не один раз. Синяк вот до сих пор проходит. Это было в Барнауле. Я уже боюсь, а мало ли что опять случится. Я опять выручку маленькую сдам. Меня опять будут избивать. Я хочу уехать домой, а они говорят, а как ты уедешь — у тебя ни паспорта, ни денег, ничего. То есть, мне шестой десяток, а я слово боюсь сказать, — жалуется Елена.

А это 54 летняя Марина. Она стоит на другой точке. Ее работодатели те же самые. Именно Марину здесь в Красноярке заприметила покупательница, которая и обратилась к нам.

- Они мне объясняют, что их держат против их воли. И если они куда-то уйдут, они боятся, что их поймают, найдут и закопают в лесу, — рассказывает женщина.

Тем же вечером, мы вместе с полицией приехали к тем самым работодателям. Мужчина, который закрывает лицо руками — Андрей. По словам пенсионерок, именно он избивает их.

А это кадры из соцсетей 2 -двухлетней давности. Мужчина, который яростно пинает ногами по голове прохожего, и есть тот самый Андрей.

- Думала, она пошутила, а стала собирать, думаю, блин, а ведь Маринкины волосы рыжие. А домой то пришли, она как шапку сняла, я вот это увидела. — Это как он вырвал? — Ну, вот так в машине, повернулся, шапку содрал, сумку содрал и за волосы, — рассказывает Елена.

- На точке воруют товар, и он думает, что мы его продаем, а деньги куда-то пересылаем. То есть, он ищет деньги свои, кричит, где мои деньги. Взял биту и начал избивать уже в машине, потом дома, -Битой? — Да , — Куда бил? — Везде. И по голове, и по всему телу, и по ногам. Голову пробил битой, — Сегодня? — Да.

- Недели две назад перед тем, как мы с Барнаула уезжали, он железным прутом бил. Вот у меня до сих пор еще пальцы перебиты остались.

В самой квартире всех проживающих тут же попросили собраться и проехать в участок. Подработка на 3 месяца для женщин затянулась на несколько лет. Собрать деньги на билет домой никак не удавалось, все уходило на отработку долгов, за постельное белье, которое у женщин воруют на улице.

- Избиение жестокое. Если б не бил можно б было и зиму как-то по-хорошему и теплые вещи приобрести. Можно б было, понимаешь, если б все было нормально, были бы хорошие выручки, а тут и выручки нету, и не на что. И тут долги. То, что воруют. И каждый день долги плюсуются. Поэтому уж даже страшно на работу выходить. Выходишь и боишься за свою жизнь конечно, что останешься инвалидом, если вообще жива останешься.

- Не уйдешь. Ну, а как встанешь и уйдешь? Куда я пойду? Мне некуда обратиться. А потом страх, страх, заполнил все страх, что если я уйду, то куда? Холод такой. Я без паспорта. Мне деться некуда. Меня не посадят на автобус. Что мне сделает полиция если я обращусь? — спрашивает Марина.

Интервью женщины давали уже после освобождения, в безлопастном месте. Сейчас они покинули город, но домой вернуться не могут. Туда за ними уже приходили неизвестные. К слову, бывших работодателей, отпустили той же ночью.

- Если будете мне звонить, вот звоните каждый вечер. Если я не буду отвечать на звонки, значит меня в живых уже нет, — говорит Елена.

Сейчас судьбой женщин, заинтересовалась федеральная организация, которая борется с на торговлей людьми. Как пояснили в полиции, материалы в отношении мужчин переданы в следственный комитет.

Источник: trk7.ru

