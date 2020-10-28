Продала младенца за 25 000 рублей и купила одежду старшим детям многодетная мать

После выписки, находясь в автомобиле такси, подозреваемая передала новорожденного семейной паре.

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия из органов полиции поступило сообщение о передаче жительницей города Красноярска своего новорожденного ребенка семейной паре за денежное вознаграждение.

По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии беременности, через знакомых приискала семью, желающую взять на воспитание младенца, и договорилась с ними о передаче будущего ребенка.

В апреле 2020 года в ходе достигнутой договоренности подозреваемая с целью введения в заблуждение сотрудников медицинских учреждений, регистрирующих и контролирующих органов, используя паспорт женщины, желающей взять ребенка, поступила в родильный дом и родила мальчика. После выписки, находясь в автомобиле такси, подозреваемая передала новорожденного семейной паре.

В июле 2020 года на банковскую карту подозреваемой за передачу ребенка сожители перечислили денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка.

По делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям семейной пары, купившей ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком