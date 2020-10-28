"Обчистили" счета на 283 000 рублей: лже-сотрудников банка задержали в Новосибирской области

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Новосибирской области при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области и отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли противоправную деятельность четверых жителей Новосибирска в возрасте от 32 до 38 лет, подозреваемых в совершении мошеннических действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом предоставления кредитов в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Оперативники установили, что подозреваемые незаконно приобретали у неустановленных лиц базу данных с клиентами, которым ранее было отказано в предоставлении кредитной услуги, и осуществляли звонки данным лицам с предложением о кредите. Злоумышленники представлялись работниками вымышленного банка, который за оплату «клиентом» страховки, комиссии и курьера готов был предоставить ему денежные средства в кредит. Оплата осуществлялась посредством перевода денежных средств на счёт, после чего «работники банка» исчезали.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность к 9 эпизодам преступной деятельности фигурантов. Общая сумма ущерба составила более 283 тысяч рублей.

При проведении обысков по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли 11 единиц компьютерной техники, 52 сотовых телефона, 86 сим-карт различных операторов, 35 банковских карт и черновые записи, содержащие сведения о преступной деятельности.

Следователем Главного следственного Управления МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Источник: МВД