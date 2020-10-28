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Смертельное ДТП: Водитель на Hyundai Solaris задавил мужчину на проезжей части дороги

10:04 28.10.2020 Фото: МВД
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В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и возраст погибшего.

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В результате происшествия погиб неустановленный мужчина-пешеход (на вид 50 лет)

27 октября в 22 часа 30 минут 31-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по Красному проспекту со стороны улицы Советская в направлении площади Будагова, в пути следования у дома 2/1 по Красному проспекту совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия погиб неустановленный мужчина-пешеход (на вид 50 лет). В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и возраст погибшего.

Источник: МВД

ДТП погиб пешеход смертельное дтп
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