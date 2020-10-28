"Локомотив" – "Бавария": Прямая видеотрансляция!

Третий сезон подряд "Локомотив" играет в групповом этапе с командой из Германии

— "Бавария" на данный момент имеет 13-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, забив 47 голов. Последний раз мюнхенцы проигрывали в марте 2019-го года - в 1/8 финала "Ливерпуль" победил немецкий гранд со счетом 3:1;

— Последняя игра против российского клуба у действующего победителя Лиги чемпионов состоялась в ноябре 2016-го. "Ростов" Курбана Бердыева одержал домашнюю победу со счетом 3:2 благодаря голам Полоза, Азмуна и Нобоа;

— Третий сезон подряд "Локомотив" играет в групповом этапе с командой из Германии. В сезоне 2018/19 москвичи встречались с "Шальке", а сезон спустя - с леверкузенским "Байером". Все пять домашних игр с немецкими командами "Локомотив" проиграл, забив лишь один гол.