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"Локомотив" – "Бавария": Прямая видеотрансляция!

10:29 28.10.2020 Фото: из открытых источников
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Московский "Локомотив" принимает мюнхенскую "Баварию" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА (группа A).

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Третий сезон подряд "Локомотив" играет в групповом этапе с командой из Германии
27 октября московский "Локомотив" принимает мюнхенскую "Баварию" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА (группа A).
Прямая онлайн-трансляция "Матч ТВ" доступна на нашем сайте:
"Локомотив" (Россия) — "Бавария" (Германия)
Стадион: "Локомотив"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Состав "Локомотива": Гильерме - Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Чорлука - Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Крыховяк - Смолов, Зе Луиш
Состав "Баварии": Нойер - Люка Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар - Коман, Толиссо, Мюллер, Киммих, Горетцка - Левандовский
Факты:
— "Бавария" на данный момент имеет 13-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, забив 47 голов. Последний раз мюнхенцы проигрывали в марте 2019-го года - в 1/8 финала "Ливерпуль" победил немецкий гранд со счетом 3:1;
— Последняя игра против российского клуба у действующего победителя Лиги чемпионов состоялась в ноябре 2016-го. "Ростов" Курбана Бердыева одержал домашнюю победу со счетом 3:2 благодаря голам Полоза, Азмуна и Нобоа;
— Третий сезон подряд "Локомотив" играет в групповом этапе с командой из Германии. В сезоне 2018/19 москвичи встречались с "Шальке", а сезон спустя - с леверкузенским "Байером". Все пять домашних игр с немецкими командами "Локомотив" проиграл, забив лишь один гол.
Бавария лига чемпионов локомотив Спорт
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