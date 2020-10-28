Жуткий пожар: В доме сгорели двое неизвестных в Первомайском районе Новосибирска

Предположительно, очаг возгорания находился в одной из комнат.

Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы

28 октября 2020 года около 00 часов 40 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе разбора обгоревших конструкций в доме, расположенном по улице Ключевая в Первомайском районе, пожарными были обнаружены тела двух мужчин. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР. По данному факту следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предположительно, очаг возгорания находился в одной из комнат. Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. В настоящий момент личности погибших устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком