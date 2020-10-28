28 октября на оперативном штабе Бердска выступила главный врач Бердска Алла Дробинская. Сколько человек заразились COVID-19 в городе, сколько умерли - Дробинская рассказала о второй волне пандемии.
132 медика заразились COVID-19 в ЦГБ Бердска, 2 сотрудника в стационаре
10:41 28.10.2020
Главный врач Бердска Алла Дробинская выступила на оперативном штабе города.
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