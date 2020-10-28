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"Умные дороги" испытают в этих городах. Есть в списке Новосибирск?

17:45 28.10.2020 Фото: pxhere
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В рамках экспериментов будут опробованы технологии "умных" пешеходных переходов, которые начинают мигать в темное время суток при появлении на них человека, "зеленой волны", когда светофоры подстраиваются под трафик, информирование водителей об опасных участках на дороге и так далее.

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Первые эксперименты проведены в Самаре, Курске и Волгограде

Снизить количество ДТП и пробок помогут новые "умные технологии" в трех городах России. В 2021 году испытания телематической платформы "Автодата" пройдут в Перми, Красноярске и Калининграде.

Платформа "Автодата" необходима для формирования в России "умных дорог", основная идея которых - свести к минимуму пробки и аварии, сделать перемещение удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов. На нее будет собираться вся информация с российских автомобилей. Процесс может занять примерно два-три года.

Первые эксперименты проведены в Самаре, Курске и Волгограде. Сейчас идет второй этап внедрения платформы. Новыми участниками экспериментов станут в 2021 году Пермь, Красноярск и Калининград. Испытания будут проходить на выделенных пилотных участках с использованием технологии передачи данных V2X, которые позволяют автомобилям обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой и между собой. В ближайшие годы такие бортовые передатчики планируется устанавливать на все автомобили.

В рамках экспериментов будут опробованы технологии "умных" пешеходных переходов, которые начинают мигать в темное время суток при появлении на них человека, "зеленой волны", когда светофоры подстраиваются под трафик, информирование водителей об опасных участках на дороге и так далее.

"Полный перечень сценариев еще предстоит отработать с областными транспортными ведомствами, - рассказали в НТИ "Автонет". - В настоящий момент мы проводим анализ информации о ДТП, пробок и других данных улично-дорожной сети".

Источник: РГ

дорога зеленая волна пешеходный переход тестирование умная дорога эксперимент
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