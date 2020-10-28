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Нашли останки моряков на месте взрыва нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов»

14:15 28.10.2020 Фото: Морспасслужба
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Во время следования судна из нейтральных вод Черного моря, произошло возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.

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Найдены останки членов экипажа

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере «Генерал Ази Асланов» продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что 24 октября 2020 года примерно в 18 часов 30 минут, в акватории Азовского моря во время следования танкера «Генерал Ази Асланов» из нейтральных вод Черного моря, произошло возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты с опытом расследования подобных происшествий.

И.о. руководителя управления Виталий Саксин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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