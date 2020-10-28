Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог

Врач-хирург, флеболог Алексей Скринник рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего меню при наличии варикозной болезни.

Нельзя продукты, которые выводят жидкость из организма, то есть обладают резким мочегонным эффектом

Согласно статистике, варикозное расширение вен встречается у каждой третьей женщины

Врач-хирург, флеболог медицинского центра "Доступный доктор" Алексей Скринник рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего меню при наличии варикозной болезни.

"Нельзя продукты, которые выводят жидкость из организма, то есть обладают резким мочегонным эффектом. Это касается и препаратов, которые пациенты могут применять длительное время при той же гипертонической болезни либо хронических отеках.

При повышенном мочеиспускании и потоотделении происходит вымывание жидкой части крови и кровь сгущается, а при варикозной болезни это критически важный момент, который может привести к осложнению варикозной болезни, а именно формированию тромба", - пояснил врач.

Отметим, что к продуктам, которые выводят жидкость из организма, относятся:

арбуз;

тыква;

брусника;

виноград;

кабачки;

томаты;



клюквенный и морковный соки;огурцы;петрушка;сельдерей.

Источник: clutch.ua