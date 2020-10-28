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Здоровье / Общество

Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог

15:11 28.10.2020 Фото: pixnio.com
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Врач-хирург, флеболог Алексей Скринник рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего меню при наличии варикозной болезни.

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Нельзя продукты, которые выводят жидкость из организма, то есть обладают резким мочегонным эффектом

Согласно статистике, варикозное расширение вен встречается у каждой третьей женщины

Врач-хирург, флеболог медицинского центра "Доступный доктор" Алексей Скринник рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего меню при наличии варикозной болезни.

"Нельзя продукты, которые выводят жидкость из организма, то есть обладают резким мочегонным эффектом. Это касается и препаратов, которые пациенты могут применять длительное время при той же гипертонической болезни либо хронических отеках.

При повышенном мочеиспускании и потоотделении происходит вымывание жидкой части крови и кровь сгущается, а при варикозной болезни это критически важный момент, который может привести к осложнению варикозной болезни, а именно формированию тромба", - пояснил врач.
Отметим, что к продуктам, которые выводят жидкость из организма, относятся:

арбуз;
тыква;
брусника;
виноград;
кабачки;
томаты;

клюквенный и морковный соки;
огурцы;
петрушка;
сельдерей.

Источник: clutch.ua

варикоз врач запрет отеки продукты флеболог Алексей Скринник Доступный доктор
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