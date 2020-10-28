Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог

Согласно статистике, варикозное расширение вен встречается у каждой третьей женщины
Врач-хирург, флеболог медицинского центра "Доступный доктор" Алексей Скринник рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего меню при наличии варикозной болезни.
"Нельзя продукты, которые выводят жидкость из организма, то есть обладают резким мочегонным эффектом. Это касается и препаратов, которые пациенты могут применять длительное время при той же гипертонической болезни либо хронических отеках.
При повышенном мочеиспускании и потоотделении происходит вымывание жидкой части крови и кровь сгущается, а при варикозной болезни это критически важный момент, который может привести к осложнению варикозной болезни, а именно формированию тромба", - пояснил врач.
Отметим, что к продуктам, которые выводят жидкость из организма, относятся:
арбуз;
тыква;
брусника;
виноград;
кабачки;
томаты;
огурцы;
петрушка;
сельдерей.
Источник: clutch.ua