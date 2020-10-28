Модные шапки: Какую модель головного убора выбрать в сезоне 2020-2021 года

Осенью и зимой 2020-2021 года бини будут популярны. Так что можно уже сейчас пополнить свой гардероб такой моделью.

Шапка помогает выделиться из толпы серой массы и проявить свою индивидуальность

Шапка – это неотъемлемая вещь в осеннем и зимнем гардеробе, поэтому многие стараются узнать, какие модели больше всего востребованы и в моде. Этот предмет одежды уже давно стал не просто необходимостью в холодное время года, но самым настоящим стильным аксессуаром. Шапка помогает выделиться из толпы серой массы и проявить свою индивидуальность.

Шапки, которые считаются самыми модными в 2020-2021 году

Бини – просто, но изысканно

Еще не так давно такую модель шапочки как бини носили лишь представители таких рабочих профессий, как грузчик, сварщик, механик. Однако этот элемент одежды появился в гардеробе модниц. А осенью и зимой 2020-2021 года бини будут популярны. Так что можно уже сейчас пополнить свой гардероб такой моделью. Причем бини подойдет как к спортивному стилю, так и к более современному, стильному и модному.

Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что шапочка может быть облегающей и плотно прижимать голову или же более свободной. А вязка здесь весьма простая. Что касается цветовой гаммы, то востребованы самые различные оттенки от черного до белого, цветные с вариантами. А наиболее популярными осенью и зимой станут молочный, терракотовый, розовый, голубой, лавандовый, мятный и прочие варианты.

Хельсинки с крупной вязкой

Модель Хельсинки, безусловно, можно назвать некоторой трансформацией знаменитого бини. Однако здесь учтены все насущные модные тенденции. Наиболее популярными станут модели с крупной вязкой, в стиле минимализма, этнические мотивы, а также объёмные варианты.

Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что Хельсинки можно даже самой связать буквально за один вечер, если есть хоть минимальные знания о вязке. Самыми популярными узорами, которые преобладают в модели, являются косы, а также жгуты. Такую шапочку многие модницы часто дополняют шарфами или же снудом, а также рукавицами в тон или митенками с крупной вязкой. Для зимнего периода года такой комплект будет очень востребован.

С помпоном

Шапки с помпоном достойны отдельного внимания. Это уже давно не атрибут детского гардероба, а настоящее произведение искусства для модниц. Такое дополнение как помпон делает любую модель шапочки оригинальною и добавляет некоторой изюминки, а также игривости. Помпон может быть из меха или же пряжи, которая имеет тот же тон, что и сама шапочка. Особенно хорошо такие модели сочетаются с классическим верхом. Спортивный лук можно дополнять шарфом со смелыми принтами, а также шапочкой с помпоном крупной вязки. Такое сочетание считается весьма популярным.

Шапки, которые в моде и самые востребованные среди модниц.

Кепи

Кепка или же кепи уже давно стала частью женского гардероба и не собирается его покидать. Эта модель достойна отдельного внимания, и многие модницы ее просто обожают. Причем кепи в моде как в летнее время, так и осенью, и зимой. А фаворитом на этот раз стал картуз с высокой тульей и широким козырьком. Мягкая кепка-хулиганка также заняла достойные позиции. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что эта модель идет практически любой форме лица.

Это значит, что ее можно спокойно покупать. Кепи даже не требует вычурных элементов декора, потому что и без того выглядит очень утонченно и стильно. А козырек может быть украшен, к примеру, пояском, и такое сочетание выглядит достойно. Что касается цветов, то здесь актуальны любые оттенки. Главное, чтобы они сочетались со всей остальной одеждой.

Береты

После некоторого небольшого перерыва береты снова вернулись в моду и стали одними из самых популярных и востребованных среди модниц. Здесь нет каких-то ограничений касательно цветовой гаммы. Берет стильно смотрится как в черном исполнении, так и в бежевом, голубом, розовом, красном, коричневом и синем.

А для того чтобы с беретом на голове не выглядеть несколько старомодно, следует его правильно сочетать с остальной одеждой. Например, кожаный тренч или курточка-косуха прекрасно дополняют этот головной убор. Дполнением также могут стать стильная сумочка, шарфик и даже очки.

Оригинальные модели

Шапочки – не единственный вариант модных головных уборов для представительниц прекрасного пола. Они также отлично согревают в холодное время года, не дают замёрзнуть и при этом подчёркивают индивидуальность и стиль. Отдельного внимания заслуживает вязаная косынка. Причем одевать ее можно даже как платок или же чалму. И выглядит такой вариант очень удачно.

А если волосы густые, блестящие и красивые, и не хочется их прятать под головным убором, тогда стоит присмотреться к вязаной повязке для холодного времени года. Также в моде будут объёмные меховые шапки. Однако сочетать их с шубой недопустимо.

Какую бы модель не выбрала модница, важно понимать лишь одно – она должна быть не просто в моде, но и идти своей хозяйке, доставлять ей комфорт, греть и не давать замерзнуть.

Источник: rsute.ru