Вспышка на Солнце в ноябре 2020 года: Дата сильного всплеска и последствия для метеозависимых людей

С 1-го по 10-е числа ноября метеочувствительных людей ждет уже серьезная атака на сосуды.

Появление семи новых пятен на светиле астрофизики зафиксировали еще 25 октября

Размеры крупных пятен на Солнце уже сравнимы по размеру с Землей – и продолжают расти.

Появление семи новых пятен на светиле астрофизики зафиксировали еще 25 октября. И после нескольких дней наблюдений ученые констатировали, что эти пятна на Солнце растут довольно быстрыми темпами: скачки роста фиксируются каждые несколько часов, сообщает Главред.

Первичное ядро по размерам уже сопоставимо с Землей. Так что разглядеть "отметины" на Солнце уже можно с помощью обычного любительского телескопа.

Ученые пояснили появление пятен началом 25-го цикла активности Солнца. И заверили, что на смену вспышкам на Солнце придет период затухания звезды.

Вспышка на Солнце сегодня – последствия

Вспышки на Солнце провоцируют магнитные бури. К примеру, магнитная буря сегодня, 28 октября, и завтра будет довольно слабой – но календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 прогнозирует, что с 1-го по 10-е числа метеочувствительных людей ждет уже серьезная атака на сосуды.

Магнитная буря 1-10 ноября 2020 будет достаточно сильной. Чаще всего люди будут жаловаться на потерю работоспособности, повышенную возбудимость и общую слабость. В первую очередь в зоне риска окажутся беременные дамы и дети. Детальнее читайте в нашем материале В зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020.

Прогноз NASA наоборот показывает сильные геомагнитные колебания атмосферы Земли до конца октября – а с ноября затишье.