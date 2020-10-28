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""Бро, я следовал этому рецепту, не помогло": Спасет ли секс от коронавируса, спорят жители Бердска

14:55 28.10.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Некоторые, к примеру, уверяют, что коронавирус влияет на сперматогенез и тестостерон, приводит к снижению у мужчин способности к зачатию и даже к импотенции.

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Поможет ли секс пережить коронавирус, спорят жители Бердска.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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""Бро, я следовал этому рецепту, не помогло": Спасет ли секс от коронавируса, спорят жители БердскаРассадник заразы: Огромная очередь из пациентов с COVID-19 попала на фото в поликлинике №2. Виновен минздрав, уверен житель БердскаЕщё 247 новостей

- Кто-нибудь проверял, секс снижает шансы заболеть короной или может выздоровление быстрее происходит? Может тут кому-то нужна дозу для профилактики? - озадачился вопросом пользователь социальных сетей Бердска.

Горожане активно подключились к обсуждению данной темы:

Ирина Сергеева, к примеру, уверяет, что коронавирус влияет на сперматогенез и тестостерон, приводит к снижению у мужчин способности к зачатию и даже к импотенции.

Зато Наталья Щербинина приводит цитату из интервью с одним из ведущих отечественных иммунологов, академиком РАН Валерием Черешневым:

"Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза".

В целом обсуждение темы получилось довольно ироничным:

- Бро, я следовал этому рецепту, не помогло, - пишет пользователь под ником «Верен-Идеям».

- Да кто такой этот ваш секс?! - вопрошает Максим Щеглов.

А если без шуток, то бердчане сошлись во мнении, что COVID-19 мощнейшим образом бьет по здоровью и иммунитету людей.

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здоровье иммунитет коронавирус секс
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