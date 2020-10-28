Вошел в 5-ку лучших российских вузов НГУ в рейтинге U.S. News 2021

Студенты могут использовать эти рейтинги для изучения вариантов высшего образования, существующих за пределами их собственных стран, и для сравнения ключевых аспектов исследовательских миссий школ.

В общем списке вуз занял 453 место

Новосибирский государственный университет (НГУ) оказался пятым лучшим вузом в России в рейтинге лучших мировых университетов, составленным американским новостным и аналитическим журналом U.S. News & World Report.

В общем списке вуз занял 453 место и 196 место в Европе, глобальная оценка учреждения составила 52,2 балла. На первых четырех позициях перед НГУ оказался Московский государственный университет имени Ломоносова (285 позиция), Московский институт физики и технологии (385), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (402) и Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (453).

U.S. News & World Report также опубликовал линейку предметных рейтингов лучших мировых университетов. По данным этого года, НГУ занял 46 место в рейтинге по физике, 144 — математике, 195 — химии, 334 — молекулярной биологии и генетике, 420 — материаловедению, 499 — биологии и биохимии, 635 — машиностроению.

В аналогичном рейтинге, опубликованном в октябре 2018 года, НГУ занимал третье место среди вузов России и находился на 433 позиции в общем списке.

Всего в рейтинг вошли 1748 вузов из 86 стран мира, публикуемая часть составила 1500 вузов. Всего в список попали 19 российских вузов.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов выпускается более 30 лет. С 2014 года рейтинг стал выпускаться в международном формате. Университеты ранжируются на основе 13 показателей. Среди них, помимо прочего, публикационная активность, цитирование, мировая и региональная репутация.

Студенты могут использовать эти рейтинги для изучения вариантов высшего образования, существующих за пределами их собственных стран, и для сравнения ключевых аспектов исследовательских миссий школ.

Журнал U.S. News & World Report был основан в 1933 году. С 1970-х годов издание публикует различные рейтинги, в число самых авторитетных из них входят рейтинги университетов США, медицинских учреждений и автомобилей.

Штаб квартира издания находится в Вашингтоне, в округе Колумбия. Рекламные, торговые и корпоративные офисы расположены в Нью-Йорке и Нью-Джерси.