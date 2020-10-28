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«Уравниловка» ждет зарплаты бюджетников в России

15:15 28.10.2020 Фото: Википедия
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Как отмечал замглавы Минтруда Андрей Пудов, законопроект позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах

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Предложение Смолина не нашло поддержки у профильного думского комитета и Минтруда РФ

Госдума на пленарном заседании 27 октября приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о праве кабмина утверждать требования к зарплате бюджетников

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку депутата от КПРФ Олега Смолина о базовом окладе учителей и медицинских работников (за исключением врачей) на уровне 70% от средней зарплаты по региону. Инициатива коммуниста была предложена ко второму чтению законопроекта, наделяющего кабмин правом устанавливать требования к зарплате труда работников бюджетной сферы.

"Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (за исключением педагогических работников образовательных учреждений высшего образования), работников государственных и муниципальных учреждений культуры, медицинских работников государственных и муниципальных медицинских учреждений (за исключением врачей) должен устанавливаться на уровне 70% средней заработной платы в соответствующем субъекте РФ", - говорится в тексте. При этом оклад преподавателей вузов и врачей должен быть не менее 140% от средней зарплаты по региону, указывается в поправке.

Предложение Смолина не нашло поддержки у профильного думского комитета и Минтруда РФ. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, присутствовавшего на заседании, данная инициатива противоречит концепции законопроекта, поскольку касается только определенных категорий работников. "Введение такого предписания будет в том числе для некоторых категорий ухудшением", - считает он. Замминистра уточнил, что Минтруд уже представил первый проект нормативного акта во исполнение законопроекта, который затрагивает медработников.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о праве кабмина утверждать требования к зарплате бюджетников.

Ранее единороссы предлагали довести долю базовой части (оклада) в зарплате бюджетников до 70%. Соответствующие положения не вошли в текст документа, однако, как пояснял ТАСС первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, могут быть урегулированы нормативными правовыми актами.

базовый оклад зарплата учителям средняя зарплата учителя Госдума
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