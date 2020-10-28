Зараженных 16 202 коронавирусом нашли за сутки на 28 октября в России

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Коронавирус распространяется с большой скоростью

В России зафиксировано 16 202 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 202 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 114 (25,4%) без клинических проявлений.

Подтверждено 346 летальных случая. Выписано по выздоровлению 12 361 человек.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 26 935 человек.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 171 301.