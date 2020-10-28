28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Зараженных 16 202 коронавирусом нашли за сутки на 28 октября в России

14:28 28.10.2020 Фото: pixabay
1

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

% name% title
Коронавирус распространяется с большой скоростью

В России зафиксировано 16 202 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 202 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 114 (25,4%) без клинических проявлений.
Подтверждено 346 летальных случая. Выписано по выздоровлению 12 361 человек.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За весь период по России умерло 26 935 человек.
За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 171 301.

COVID-19 зараженные коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКогда выберут новых 3 и 33 депутата горсовета Бердска? Знает спикер и брат знаменитого бизнесмена Владимир Голубев
15:49 28-10-2020
Когда выберут новых 3 и 33 депутата горсовета Бердска? Знает спикер и брат знаменитого бизнесмена Владимир Голубев
Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе
15:48 28-10-2020
Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе
Не один дома: чем карантин помог няням, репетиторам и тренерам
15:45 28-10-2020
Не один дома: чем карантин помог няням, репетиторам и тренерам
Из-за нехватки коек больным COVID-19 тщательную проверку пообещал Мурашко
15:40 28-10-2020
Из-за нехватки коек больным COVID-19 тщательную проверку пообещал Мурашко
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в ноябре 2020 года
15:35 28-10-2020
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в ноябре 2020 года
Вошел в 5-ку лучших российских вузов НГУ в рейтинге U.S. News 2021
15:30 28-10-2020
Вошел в 5-ку лучших российских вузов НГУ в рейтинге U.S. News 2021
«Уравниловка» ждет зарплаты бюджетников в России
15:15 28-10-2020
«Уравниловка» ждет зарплаты бюджетников в России
Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог
15:11 28-10-2020
Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог
Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года
15:09 28-10-2020
Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года
Бердск""Бро, я следовал этому рецепту, не помогло": Спасет ли секс от коронавируса, спорят жители Бердска
14:55 28-10-2020