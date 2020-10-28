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«Ростелеком» подарил лучшим ученикам новосибирского планетария сертификаты сервиса «Лицей»

14:36 28.10.2020
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«Сервис “Лицей” — это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов.

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Компания «Ростелеком» в Новосибирске предоставила сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» лучшим ученикам и победителям  различных конкурсов из детско-юношеского центра «Планетарий». Это учреждение дополнительного образования объединяет на курсах школьников, интересующихся астрономией, физикой, биологией и другими естественными науками. Ежегодно занятия центра посещают до 800 учеников новосибирских школ.
Сервис «Ростелеком. Лицей» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.
«Сервис “Лицей” — это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов.
Выпускники уже сейчас могут начать готовиться к ЕГЭ, чтобы успеть выучить сложные вопросы к началу экзаменов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
В этот раз сертификаты получили школьники, которые достигли успехов во время прошлого учебного года, а также участники конкурса космических поделок. В ближайшее время список награжденных пополнится.
«Конечно, пандемия внесла корректировки в учебный процесс, но нам удалось завершить все курсы и программы. В этом году мы также запускаем несколько новых обучающих проектов, в числе которых — “Космическая агробиология” и “Растения и  их клоны”. А на осенних каникулах мы предлагаем ребятам пройти в онлайне спецкурс юного космонавта, по итогам которого также наградим самых талантливых учеников», — отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра «Планетарий».
Всего «Ростелеком» предоставит для планетария 90 бесплатных сертификатов сервиса «Лицей». Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно
выбирать самостоятельно. Основную программу в «Лицее» дополняют курсы, которые помогут «прокачать» полезные навыки. Например, модуль «От нуля до Intermediate» позволит освоить тонкости английского языка, а «Основы финансовой
грамотности» научат правильно распоряжаться деньгами.
Образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199  рублей в месяц. Подробная информация о сервисе — на сайте lc.rt.ru и по телефону 8-800-350-03-35.
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