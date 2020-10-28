«Ростелеком» подарил лучшим ученикам новосибирского планетария сертификаты сервиса «Лицей»

«Сервис “Лицей” — это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов.

Компания «Ростелеком» в Новосибирске предоставила сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом « Лицей » лучшим ученикам и победителям различных конкурсов из детско-юношеского центра «Планетарий». Это учреждение дополнительного образования объединяет на курсах школьников, интересующихся астрономией, физикой, биологией и другими естественными науками. Ежегодно занятия центра посещают до 800 учеников новосибирских школ.

Сервис «Ростелеком. Лицей» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

«Сервис “Лицей” — это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов.

Выпускники уже сейчас могут начать готовиться к ЕГЭ, чтобы успеть выучить сложные вопросы к началу экзаменов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В этот раз сертификаты получили школьники, которые достигли успехов во время прошлого учебного года, а также участники конкурса космических поделок. В ближайшее время список награжденных пополнится.

«Конечно, пандемия внесла корректировки в учебный процесс, но нам удалось завершить все курсы и программы. В этом году мы также запускаем несколько новых обучающих проектов, в числе которых — “Космическая агробиология” и “Растения и их клоны”. А на осенних каникулах мы предлагаем ребятам пройти в онлайне спецкурс юного космонавта, по итогам которого также наградим самых талантливых учеников», — отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра «Планетарий».

Всего «Ростелеком» предоставит для планетария 90 бесплатных сертификатов сервиса «Лицей». Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно

выбирать самостоятельно. Основную программу в «Лицее» дополняют курсы, которые помогут «прокачать» полезные навыки. Например, модуль «От нуля до Intermediate» позволит освоить тонкости английского языка, а «Основы финансовой

грамотности» научат правильно распоряжаться деньгами.