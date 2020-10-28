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Кто будет ухаживать за россиянами 65+, проведет конкурс 18 ноября Мишустин

14:53 28.10.2020 Фото: pixabay
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Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции.

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Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции.

С 1 по 18 ноября в регионах пройдёт дополнительный конкурсный отбор частных медицинских организаций, привлекаемых для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста стартовал в 2020 году. Пока в нём принимают участие 32 организации в девяти регионах России. В их числе – Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Новосибирская, Тамбовская и Тульская области.

В этих регионах частные организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплён пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут проводить регулярные осмотры на дому, вести индивидуальный дневник пациента, контролировать приём назначенных лекарств, брать анализы, проводить инфузионную терапию.

Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет людям старшего возраста избегать дополнительных контактов.

Для участия в этом проекте организации проходят конкурсный отбор, по результатам которого им предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Демография».

Постановление правительства
Источник: government

пенсионерам помощь Михаил Мишустин
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