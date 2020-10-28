28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе

15:48 28.10.2020 Фото: pxhere
0

Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать.

% name% title
Участковый, недовольный указанным бездействием, нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Сузунскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, в ночь на 14 июля 2020 года участковый уполномоченный полиции, находясь на суточном дежурстве в отделе, получил сообщение от оперативного дежурного, что в одном из домов в р.п. Сузун гражданин в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок, а именно выламывает входную дверь дома своей сожительницы. После получения сообщения участковый на служебном автомобиле прибыл к указанному дому. Встретившись с заявительницей, он прошел во двор дома, где на полу увидел спящего мужчину. Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать. Участковый, недовольный указанным бездействием, нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

избиение побил разозлился участковый
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как его накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКогда выберут новых 3 и 33 депутата горсовета Бердска? Знает спикер и брат знаменитого бизнесмена Владимир Голубев
15:49 28-10-2020
Когда выберут новых 3 и 33 депутата горсовета Бердска? Знает спикер и брат знаменитого бизнесмена Владимир Голубев
Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе
15:48 28-10-2020
Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе
Не один дома: чем карантин помог няням, репетиторам и тренерам
15:45 28-10-2020
Не один дома: чем карантин помог няням, репетиторам и тренерам
Из-за нехватки коек больным COVID-19 тщательную проверку пообещал Мурашко
15:40 28-10-2020
Из-за нехватки коек больным COVID-19 тщательную проверку пообещал Мурашко
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в ноябре 2020 года
15:35 28-10-2020
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в ноябре 2020 года
Вошел в 5-ку лучших российских вузов НГУ в рейтинге U.S. News 2021
15:30 28-10-2020
Вошел в 5-ку лучших российских вузов НГУ в рейтинге U.S. News 2021
«Уравниловка» ждет зарплаты бюджетников в России
15:15 28-10-2020
«Уравниловка» ждет зарплаты бюджетников в России
Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог
15:11 28-10-2020
Что нельзя при варикозе и отеках: Список продуктов назвала врач-флеболог
Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года
15:09 28-10-2020
Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года
Бердск""Бро, я следовал этому рецепту, не помогло": Спасет ли секс от коронавируса, спорят жители Бердска
14:55 28-10-2020