Запинал ногами спящего пьяницу экс-участковый во дворе дома возлюбленной в Новосибирском районе

Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать.

Участковый, недовольный указанным бездействием, нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Сузунскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, в ночь на 14 июля 2020 года участковый уполномоченный полиции, находясь на суточном дежурстве в отделе, получил сообщение от оперативного дежурного, что в одном из домов в р.п. Сузун гражданин в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок, а именно выламывает входную дверь дома своей сожительницы. После получения сообщения участковый на служебном автомобиле прибыл к указанному дому. Встретившись с заявительницей, он прошел во двор дома, где на полу увидел спящего мужчину. Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать. Участковый, недовольный указанным бездействием, нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком