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Общество / Стиль жизни

Прилучный расстался с Карпович и показал фото новой возлюбленной

21:13 28.10.2020 Фото: instagram.com
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Артист уже собрал вещи и съехал от Мирославы Карпович.

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По словам друзей артиста, он уже давно собрал вещи и съехал от бывшей возлюбленной

Ещё недавно звезда "Мажора" Павел Прилучный хвастался новым домом, где поселился с актрисой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, как вдруг артиста уже заподозрили в романе с другой. На этот раз избранницей Прилучного стала дочь фронтмена группы "Алиса" Вера Панфилова. 

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Вера нежно прижалась к Павлу на фото

«С наипрекраснейшей Верой», — подписал фото актер.

Официально Прилучный и Панфилова свои отношения не подтверждали, однако в "Инстаграме" актёр опубликовал совместную фотографию с девушкой. На ней пара смотрит в кадр, прижавшись друг к другу щека к щеке.

Как рассказали близкие друзья Прилучного, артист уже собрал вещи и съехал от Мирославы Карпович. В то же время расставание косвенно подтвердила и сама звезда "Папиных дочек". Актриса опубликовала фото, в котором предстала перед поклонниками в новом образе. Девушка сделала себе короткую стрижку и перекрасила волосы в светлый цвет. Кроме того, на происходящее в личной жизни она намекнула в описании к публикации.

— Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха. Я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается, — написала Карпович.

Источник: life.ru

актер артисты новая подруга развод расстались ссора фото Павел Прилучный Мирослава Карпович Вера Панфилова Агата Муцениеце
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От редакции

Пустился в разнос после брака с Муцениеце?

Аноним, 28 октября 2020 23:03
Ну пошёл по рукам наш Павлик. С чего начал... тем и продолжает. Жаль... Хорошая могла быть у него семья с Агатой. Эх... молодёжь

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