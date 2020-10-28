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Из-за нехватки коек больным COVID-19 тщательную проверку пообещал Мурашко

15:40 28.10.2020 Фото: Pixabay
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Накануне скорая весь день возила по городу пациентов с коронавирусом, так как их не принимали ни в одной из больниц.

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В Омске проверят больницы

В Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом, должна быть проведена тщательная проверка, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава Омской области из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар.

Сейчас пациенты госпитализированы, идет служебная проверка. Мурашко отметил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания организации оказания как стационарной, так и амбулаторной медпомощи, а также четко выстраивать маршрутизацию.

Министр отметил, что сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи гражданам прибудут замминистра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Источник: avtoradio

омск привезли больных к минздраву проверка больниц скорая помощь Михаил Мурашко
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