Когда выберут новых 3 и 33 депутата горсовета Бердска? Знает спикер и брат знаменитого бизнесмена Владимир Голубев

Три депутата сложили с себя полномочия по собственному желанию. Мысак уехал, Никулин и Бадьин ушли в другие органы власти. Пока «осиротевшие» округа взял на себя глава депутатского корпуса.

Владимир Голубев сменил на посту председателя горсовета Бердска Валерия Бадьина

В связи с тем, что в сентябре состав городского Совета Бердска, состоящий из 33 депутатов, сократился на 3 человека, в городе предстоят выборы. В Уставе города записано именно такое число народных избранников по количеству избирательных округов, на которые поделен Бердск.

Напомним, что на очередной сессии 12 октября бердские депутаты рассмотрели вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий депутатов Андрея Никулина и Виктора Мысака. Они написали заявление об освобождении их от депутатских обязанностей оп собственному желанию.

Горсовет удовлетворил заявления депутатов и лишил их депутатских мандатов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мысак сменил место жительства, а Никулин был избран депутатом другого муниципального образования. Работу с избирателями на округах №1 и 10 будет осуществлять председатель депутатского корпуса Владимир Голубев. Так же, как и на округе бывшего спикера бердского горсовета Валерия Бадьина. Он, напомним, стал депутатом заксобрания Новосибирской области, победив 13 сентября на выборах по одномандатному региональному округу №12 от «Единой России».

Владимир Голубев разъяснил, когда выберут депутатов на «осиротевшие» округа.

- У нас по законодательству и по Уставу, если остается времени меньше года до следующих выборов, то новые выборы не объявляются, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Алексеевич, напомнив, что переизбирать бердский горсовет предстоит в в сентябре 2021 года — в единый день голосования.

То есть спикеру фактически еще год придется отвечать за четыре округа, с учетом своего.

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