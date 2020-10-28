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Обокрали уснувшего в электричке жителя Новосибирска подростки

17:00 28.10.2020 Фото: Pixabay
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За совершение этого деяния установлено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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Уснувшего пассажира обокрали в электричке

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская обратился 26-летний пассажир и сообщил о хищении рюкзака и сотового телефона. Мужчина рассказал, что уснул в вагоне электропоезда сообщением Новосибирск-Курундус. Рюкзак, в котором находились документы, деньги и личные вещи, стоял на противоположном сидении, а телефон потерпевший держал в руках. Около 23 часов двое неизвестных подсели к спящему, один из них перекинул рюкзак через спинку сидения и вынес его в тамбур, а другой аккуратно вытащил гаджет из рук пассажира. С похищенным имуществом злоумышленники с места преступления скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 54,2 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска транспортной полиции установили личности подозреваемых в преступлении. Ими оказались 17- летние жители Тогучинского района. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу телефона. В отношении подозреваемых следственным отделом ЛО МВД России на ст. Инская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). За совершение этого деяния установлено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Транспортная полиция напоминает, что кражи в электропоездах чаще всего происходят во время сна пассажиров, а также в местах зарядки аккумуляторов на территории вокзалов и в вагонах поездов. Предупредить преступление поможет постоянное внимание к своим вещам и окружающей обстановке. Став очевидцем противоправного деяния, не стесняйтесь привлечь внимание других людей к происходящему. Запомните приметы преступника, особенности его внешности, голоса, одежды, а также направление, в котором он пытается скрыться, и немедленно обратитесь за помощью в полицию.

Источник: МВД

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