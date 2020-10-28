Фото северного сияния космической красоты удалось запечатлеть. Просто космическая сказка!

Лучше всего сияние видно в Финляндии, Норвегии, Исландии, Гренландии и России.

Северное сияние в Финляндии

Жителям Финляндии выпала прекрасная возможно вживую увидеть невероятное северное сияние. Сказочные кадры оптического явления уже разлетелись по интернету. Скорее смотрите — в нашем материале!

Ежегодно с сентября по март в Финляндии начинается сезон "северного сияния", когда привычное небо украшают сказочные оттенки и краски...

Жителям лапландской коммуны Утсйоки удалось созерцать такое явление в ночь на 25 октября. Отметим, что сияние в это время на севере можно наблюдать каждую ночь, но только при условии ясной погоды.

В Сети уже появились яркие кадры северного сияния, смотря на которые невольно начинаешь мечтать о зимней сказке. Невероятно!

Северное сияние в Финляндии

Северное сияние в Финляндии

Северное сияние в Финляндии

Специфическое оптическое явление, во время которого небо наполняется яркими красками, происходит у магнитных полюсов Земли. Лучше всего сияние видно в Финляндии, Норвегии, Исландии, Гренландии и России.

Источник: hochu.ua