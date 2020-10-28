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Зарезать охранника за требование надеть маску пытались две сестры

18:00 28.10.2020 Фото: PxHere
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Женщинам были предъявлены обвинения в покушении на убийство, при этом, адвокат Хиллов заявил, что сестры действовали в целях самозащиты, а также страдают от биполярного расстройства.

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В ответ на требование покинуть магазин, одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром

Двум женщинам в Чикаго предъявили обвинения в покушении на убийство, после того как в ответ на требование охранника надеть маску в магазине, одна из них нанесла ему 27 ножевых ранений, сообщает Chicago Tribune.

Сестры Джессика и Джейла Хилл в воскресенье вошли в один из магазинов в Чикаго незадолго до закрытия, когда к ним подошел охранник и потребовал надеть маски и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. Как отмечает издание, в ответ на требование покинуть магазин, одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила и удерживала за волосы, пока другая наносила охраннику ножевые ранения с помощью небольшого ножа, спрятанного в расческе. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось задержать сестер в магазине до приезда полиции. Его доставили в больницу, хирургического вмешательства не потребовалось.

Женщинам были предъявлены обвинения в покушении на убийство, при этом, адвокат Хиллов заявил, что сестры действовали в целях самозащиты, а также страдают от биполярного расстройства. Судья отказала им в освобождении под залог, сославшись на заявления свидетелей и записи с камер.

Ожидается, что судебное заседание по делу состоится на следующей неделе.

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