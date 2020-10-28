Упрекнул в игноре запросов граждан и депутатов Силуанова спикер Володин

По его словам, "все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов". "Сейчас рост идет, вы говорите - это наша политика. Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя", - подчеркнул политик.

В качестве примера спикер также привел поддержку сельского хозяйства

Председатель нижней палаты раскритиковал изначальную позицию министерства финансов по вопросу бесплатного горячего питания для школьников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении проекта федерального бюджета в среду заявил, что глава Минфина Антон Силуанов в отличие от президента РФ Владимира Путина не слышит запросы граждан и парламентариев.

В ходе дискуссии председатель нижней палаты раскритиковал изначальную позицию министерства по вопросу бесплатного горячего питания для школьников. "Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается - президент слышит, а министр финансов нет", - обратился Володин к Силуанову, присутствовавшему на пленарном заседании Думы.

В качестве примера спикер также привел поддержку сельского хозяйства. По его словам, "все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов". "Сейчас рост идет, вы говорите - это наша политика. Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя", - подчеркнул политик.

Володин призвал руководителя Минфина признавать случаи, когда мнение главы государства в конечном итоге не совпадало с позицией ведомства. "Если вы были против, то так и скажите: мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно", - продолжил он. "Нам хотелось бы, чтобы министерство предлагало, мы поддерживали, был результат, это был бы ваш результат, а мы постоянно вынуждены убеждать", - посетовал спикер.

Председатель нижней палаты напомнил о проблеме убыли населения в ряде регионов, призвав министерство искать ее решение. "Президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны. Давайте, вносите предложения. Не может быть Минфин выше правительства, не может быть Минфин выше парламента, поэтому ищите решение", - заключил Володин.

Партнерство с парламентом

Спикер Госдумы предложил Минфину искать компромисс и вести полноценный диалог. "Понятно, что на вас все эти проблемы вот так вот концентрируются. Но мы-то здесь плечо подставляем. Посмотрите, мы же когда обсуждали бюджет, все понимаем ситуацию, которая сложилась в экономике. Вам выпала доля - решайте эти проблемы. Давайте вместе будем. Но и мы-то как раз хотим на себя тоже взять часть ответственности", - заверил он.

Помимо этого, Володин призвал Силуанова прислушиваться к мнению депутатов. "В этом зале звучит немного из того, что мы слышим от наших избирателей", - обратил внимание председатель палаты.

Источник: ТАСС