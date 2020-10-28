Отстранили от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову после приезда «скорых» к Минздраву

О ситуации также стало известно федеральному министру здравоохранения Мурашко. Сообщается, что в город уже едет его заместитель.

В Омске долго не могли госпитализировать тяжелого пациента

Анастасия Малова отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.

Заместителя омского министра здравоохранения Анастасию Малову губернатор Александр Бурков отстранил от занимаемой должности до конца проверки инцидента со скорыми. Ранее глава региона потребовал разобраться и наказать виновных в произошедшем накануне ночью, 27 ноября. Напомним, двух пациентов в тяжёлом состоянии машины скорой помощи долгое время не могли передать в стационары - все они были переполнены. Ситуация вызвала широкий резонанс. Началось служебное расследование.

- Поручено в течение 7 дней, начиная с 28 октября 2020 года, провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой медицинской помощи. На период расследования Александр Бурков распорядился отстранить от должности заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову, отвечающую в министерстве за данное направление, - сообщают в правительстве. - Результаты проверки должны быть представлены губернатору Омской области не позднее 5 ноября.

О ситуации также стало известно федеральному министру здравоохранения Мурашко. Сообщается, что в Омск уже едет его заместитель.

Источник: 12-kanal