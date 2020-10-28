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Задушил 3-летнего Сережу и бросил мертвого в уборную отчим-изверг в Бердске. Его закидали камнями

17:36 28.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Убийцы удалось уйти от конвоя и спрыгнуть с моста в Бердь. Пока его искали, он совершил и другие преступление, в том числе изнасилование.

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В 1956 году бердский убийца и насильник сбежал от конвоя на мосту и спрыгнул в воду

Некоторые места в Бердске связаны с трагическими событиями, которые старожилы вспоминают много лет спустя.

Бердчанка Тамара Степановна прочла на «Курьер. Среда. Бердск» историю, произошедшую в 1956 году на дамбе ГЭС. Когда погиб молодой строитель, упавший в воду. И вспомнила ужасающую историю 1956 года, отчасти связанную с мостом через Бердь.

Лето 1956. Семья Тамары готовилась к переселению. Отец делал сруб. К нему подбежал соседский 3-летний мальчишка Сережка и, показывая на кувалду, пролепетал: «Как много молоток». И почти сразу убежал. Больше живым мальчонку не видели.

По словам Тамары Степановны, Сережа был сыном соседки Зины, которая сожительствовала с высоким, красивым мужчиной. Оболочка его была привлекательной, да только нутро черное. Сережка был ему пасынком.

Так вот, в тот же вечер Зинка бегала по улице и искала сына. Потерялся малыш. Вышел ее сожитель и говорит, мол, что ты его ищешь, вон он — в уборной сидит. Заглянула мать в уборную, а там кровиночка прикрыта фуфайкой - холодный уже.

-Задушил его изверг-сожитель! - восклицает Тамара Степановна.

Зинка вне себя от горя бросилась к милиционеру, жившему на соседней улице. Пришел он к ней домой, надел на изувера наручники и повел в милицию. Дурные вести разлетаются быстро. Народ весь высыпал на улицы. И пока милиционер вел душителя в отдел, бердчане забрасывали его камнями.

Тамара Степановна не помнит ни имени убийцы, ни его фамилию. Зато отчетливо видит картинку, как под усиленным конвоем привезли душегуба в суд. Она тогда подрабатывала почтальоном, разносила почту.

Вскоре старый Бердск огласила ужасающая новость: убийца ребенка сбежал. Произошло это так. Машина, перевозившая преступника через мост, притормозила. Каким-то образом душегубу удалось убрать решетку и выпрыгнуть из машины, а затем спрыгнуть с моста в воду. Спрыгнул и был таков. Милиция не нашла беглеца.

Долгое время убийца скрывался в лесу. И даже однажды ночью пришел к Зине и потребовал с нее деньги. Она так его боялась, что отдала все, что у нее было. Он забрал деньги и был таков.

Но история на этом не закончилась. В лесу беглец напал на пионервожатую, которая с детьми собирала ягоды, и изнасиловал ее. Совершил и другие преступления. Вскоре убийцу и насильника поймали.

Тамара Степановна не в курсе, какой срок дали извергу, что с ним стало потом. Помнит, что прислал он весточку матери, в которой сообщил, что работает на рудниках в Средней Азии. Весит 37 килограммов. Мать посылала телеграмму в Москву, на которую потратила все деньги, вырученные с продажи коровы, с просьбой помиловать сына. Помилования не было.

В начале 60-х годов по Бердску разлетелась страшная новость. На мосту через Бердь нашли убитую девушку.

-Тогда же не было ни такси, ни маршруток. Жители Речкуновки ходили в Бердск на работу по мосту. Девушка возвращалась поздно вечером с работы домой и не дошла. Нашли ее убийцу или нет, мне это не известно, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Степановна.

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