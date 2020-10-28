Отдадут для лечения пациентов с коронавирусом клинику НИИТО в Новосибирске

Несколько новосибирских клиник переоборудуют

Новосибирская клиника ФМБА и клиника НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) в Новосибирске зарезервированы для приема больных с COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам во вторник.

"В ближайшие дни мы полностью перепрофилируем, сейчас ждем разрешения из Москвы по клинике ФМБА, в дальнейшем уже, в случае сохранения той эпидситуации, которая есть на территории, - клиники НИИТО", - сказал он.

По его словам, за счет перепрофилирования этих больниц будет дополнительно развернуто 250 коек. Кроме того, решается вопрос о возможном перепрофилировании еще двух медицинских центров.

Кроме того, Минздрав региона издал приказ, позволяющий медикам бригад "скорой помощи" выписывать рецепты больным с COVID-19, также при необходимости может быть принято решение о том, что больных средней тяжести будут отправлять долечиваться домой.

Хальзов также сообщил, что к настоящему моменту решен вопрос с Куйбышевской ЦРБ, где пациенты лежали на лестничных клетках больницы, соответствующий ролик разместили в интернете местные СМИ.

"Сегодня дополнительно были перепрофилированы в структуре инфекционного госпиталя в Куйбышевской больнице дополнительные палаты, сейчас эти пациенты находятся в палате", - сказал он.