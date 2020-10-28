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Отдадут для лечения пациентов с коронавирусом клинику НИИТО в Новосибирске

18:04 28.10.2020 Фото: Wikimedia Commons
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За счет перепрофилирования больниц будет дополнительно развернуто 250 коек.

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Несколько новосибирских клиник переоборудуют
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новосибирская клиника ФМБА и клиника НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) в Новосибирске зарезервированы для приема больных с COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам во вторник.

"В ближайшие дни мы полностью перепрофилируем, сейчас ждем разрешения из Москвы по клинике ФМБА, в дальнейшем уже, в случае сохранения той эпидситуации, которая есть на территории, - клиники НИИТО", - сказал он.

По его словам, за счет перепрофилирования этих больниц будет дополнительно развернуто 250 коек. Кроме того, решается вопрос о возможном перепрофилировании еще двух медицинских центров.

Кроме того, Минздрав региона издал приказ, позволяющий медикам бригад "скорой помощи" выписывать рецепты больным с COVID-19, также при необходимости может быть принято решение о том, что больных средней тяжести будут отправлять долечиваться домой.

Хальзов также сообщил, что к настоящему моменту решен вопрос с Куйбышевской ЦРБ, где пациенты лежали на лестничных клетках больницы, соответствующий ролик разместили в интернете местные СМИ.

"Сегодня дополнительно были перепрофилированы в структуре инфекционного госпиталя в Куйбышевской больнице дополнительные палаты, сейчас эти пациенты находятся в палате", - сказал он.

госпиталь ковидный госпиталь коронавирус новосибирские клиники Константин Хальзов
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От редакции

Это необходимость?

Аноним, 28 октября 2020 18:58
Ужас, сколько людей останется без лечения из-за этого бреда...

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