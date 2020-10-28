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Живет ли коронавирус в продуктах и сточных водах, выяснил Роспотребнадзор

18:07 28.10.2020 Фото: pexels.com
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В ведомстве провели исследования и установили, на каких поверхностях сохраняется коронавирусная инфекция. Будьте осторожны!

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Роспотребнадзор заявил о низкой концентрации коронавируса на предметах. Но в метро он есть

Проверки Роспотребнадзора выявили, что коронавирус может находиться на поверхностях вокруг человека, но его там мало, сообщило ведомство. Сотрудники службы провели больше 174 тысяч исследований смывов с различных предметов.

«Из них выявлено 240 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,14% от общего числа исследованных проб», — говорится в пресс-релизе.

В продуктах питания вирус вовсе не обнаружили.

Роспотребнадзор пообещал продолжить исследования.

21 октября ростовское управление ведомства сообщило, что на фоне роста заболеваемости проверки выявили коронавирус в сточных водах очистного сооружения в Ростове-на-Дону, на поручнях в одном автобусе и на одной кассе в магазине.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что 11 тысяч проверок дали 17 положительных смывов с поверхностей в метро и дверных ручек.

автобус исследования коронавирус метро продукт
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От редакции

Вы соблюдаете санэпидрежим?

Аноним, 28 октября 2020 18:56
Вирус не живёт вне живых клеток.

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