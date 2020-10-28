В рубрику "Сообщи свои новости" написала Людмила:
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение. 89130606911
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение
18:13 28.10.2020
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Людмила:
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От редакции
А как фамилия на карте?
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18:24 28-10-2020
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение
18:13 28-10-2020