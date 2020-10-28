Закрывают Турцию для туристов? Российские туроператоры заявляют об открытии новых аэропортов

"Любой открывающийся аэропорт первым рейсом ставит не Кубу, Занзибар или Токио, а первый рейс ставиться в Анталью", заявил член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

Больше всего у россиян популярна Турция

Турцию пока не закроют для российских туристов и не снизят заполняемость отелей, заявил член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

О возможном скором закрытии Турции для туристов или об ограничении до 40% заполняемости отелей заговорили после резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране. На фоне такой информации Алексан Мкртчян связался с местными властями и уточнил ситуацию. Об итогах переговорах он рассказал в интервью радио Sputnik.

"Могу опровергнуть полностью. Это фейковая новость. Сегодня мы связывались с турецкими властями в Анталье и Бодруме, они нам подтвердили, что это фейк. На самом деле никакому предпринимателю или отельеру невыгодно заполнение в 40 процентов. Проще отель на зиму законсервировать с ноября по апрель. Многие отели уровня 2,3 и 4 звезды приняли решение о консервации до конца апреля. Пятизвездочные отели, у которых есть хорошие спа-центры и подогреваемые бассейны закрытого типа, почти все будут продолжать работу в межсезонье", – рассказал Алексан Мкртчян.



Количество российских туристов, отправляющихся в Турцию, не снижается, а растет, уверяет Алексан Мкртчян.

"Количество рейсов из России уменьшаться не будет. Будет только наращиваться, поскольку открываются все новые и новые аэропорты для вылета за рубеж. Вчера открылся аэропорт Уфы. Еще ждем открытия аэропортов Екатеринбурга, Челябинска и Краснодара. Думаю, что до конца года их откроют. Любой открывающийся аэропорт первым рейсом ставит не Кубу, Занзибар или Токио, а первый рейс ставиться в Анталью", – рассказал Алексан Мкртчян.