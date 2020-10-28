28.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Закрывают Турцию для туристов? Российские туроператоры заявляют об открытии новых аэропортов

18:24 28.10.2020 Фото: pixabay.com
0

"Любой открывающийся аэропорт первым рейсом ставит не Кубу, Занзибар или Токио, а первый рейс ставиться в Анталью", заявил член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

% name% title
Больше всего у россиян популярна Турция

Турцию пока не закроют для российских туристов и не снизят заполняемость отелей, заявил член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

О возможном скором закрытии Турции для туристов или об ограничении до 40% заполняемости отелей заговорили после резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране. На фоне такой информации Алексан Мкртчян связался с местными властями и уточнил ситуацию. Об итогах переговорах он рассказал в интервью радио Sputnik.

"Могу опровергнуть полностью. Это фейковая новость. Сегодня мы связывались с турецкими властями в Анталье и Бодруме, они нам подтвердили, что это фейк. На самом деле никакому предпринимателю или отельеру невыгодно заполнение в 40 процентов. Проще отель на зиму законсервировать с ноября по апрель. Многие отели уровня 2,3 и 4 звезды приняли решение о консервации до конца апреля. Пятизвездочные отели, у которых есть хорошие спа-центры и подогреваемые бассейны закрытого типа, почти все будут продолжать работу в межсезонье", – рассказал Алексан Мкртчян.

Количество российских туристов, отправляющихся в Турцию, не снижается, а растет, уверяет Алексан Мкртчян.

"Количество рейсов из России уменьшаться не будет. Будет только наращиваться, поскольку открываются все новые и новые аэропорты для вылета за рубеж. Вчера открылся аэропорт Уфы. Еще ждем открытия аэропортов Екатеринбурга, Челябинска и Краснодара. Думаю, что до конца года их откроют. Любой открывающийся аэропорт первым рейсом ставит не Кубу, Занзибар или Токио, а первый рейс ставиться в Анталью", – рассказал Алексан Мкртчян.

аэропорты коронавирус отель туроператоры фейк Алексан Мкртчян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите в Турцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП в час пик 28 октября
19:44 28-10-2020
В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП в час пик 28 октября
Миллионы в коробке и везде у экс-мэра на видео показала ФСБ. Евгения Тефтелева суд отправил в колонию
19:23 28-10-2020
Миллионы в коробке и везде у экс-мэра на видео показала ФСБ. Евгения Тефтелева суд отправил в колонию
Фото северного сияния космической красоты удалось запечатлеть. Просто космическая сказка!
19:22 28-10-2020
Фото северного сияния космической красоты удалось запечатлеть. Просто космическая сказка!
Бесконтрольно "не есть антибиотики" против коронавируса, а вызвать врача призвали жителей Новосибирской области
19:04 28-10-2020
Бесконтрольно
Бесплатно раздавать лекарства от COVID-19 лечащимся дома приказал Путин
18:46 28-10-2020
Бесплатно раздавать лекарства от COVID-19 лечащимся дома приказал Путин
Путин отрицает вторую волну коронавируса: "До некоторых регионов еще первая только докатывается" 1
18:38 28-10-2020
Путин отрицает вторую волну коронавируса:
Закрывают Турцию для туристов? Российские туроператоры заявляют об открытии новых аэропортов
18:24 28-10-2020
Закрывают Турцию для туристов? Российские туроператоры заявляют об открытии новых аэропортов
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение
18:13 28-10-2020
Верните социальную карту (проездной) за вознаграждение
Живет ли коронавирус в продуктах и сточных водах, выяснил Роспотребнадзор 1
18:07 28-10-2020
Живет ли коронавирус в продуктах и сточных водах, выяснил Роспотребнадзор
Отдадут для лечения пациентов с коронавирусом клинику НИИТО в Новосибирске 1
18:04 28-10-2020
Отдадут для лечения пациентов с коронавирусом клинику НИИТО в Новосибирске