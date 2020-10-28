Бесплатно раздавать лекарства от COVID-19 лечащимся дома приказал Путин

Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными препаратами

Кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно, заявил президент РФ Владимир Путин 28 октября.

"Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - подчеркнул президент.