Бесконтрольно "не есть антибиотики" против коронавируса, а вызвать врача призвали жителей Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области усиливает работу первичного звена здравоохранения

Проведение аудитов в поликлиниках, открытие специализированного колл-центра, внедрение телемедицинских консультаций – министерство здравоохранения Новосибирской области уделяет повышенное внимание работе первичного медицинского звена. На особом контроле находится ситуация с лекарственными препаратами в аптечных сетях. Об оказании медицинской помощи в регионе шла речь 28 октября на брифинге в правительстве Новосибирской области.

«Первичное звено здравоохранения сейчас испытывает огромное напряжение, и мы стараемся максимально систематизировать нагрузку на первичное звено, равномерно распределить работу, учесть все нюансы. Регулярно проводятся аудиты в поликлиниках – мы проверяем соблюдение социальной дистанции, разведение потоков пациентов и выполнение других мер безопасности. Одно из важнейших направлений – обслуживание вызовов на дому, которые совершенно разные, как по степени тяжести, так и по неотложности. Открыт колл-центр, в «пилотном» режиме отрабатываются телемедицинские консультации. Первичное звено, в том числе и колл-центр, усилено студентами-медиками», – сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

По словам руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой, регулярно проводится мониторинг лекарственных препаратов в аптеках, в оптовых фармацевтических организациях. Сейчас в регионе наблюдается положительная динамика, в частности, идет прирост антибиотиков в розничной аптечной сети на 65%, противовирусных препаратов на 71%, интерферонов на 54%, гормональных препаратов на 85%. Поставки идут в ежедневном режиме. Ведутся дальнейшие переговоры по бесперебойному обеспечению поставок.

Елена Хрусталева обратила внимание, что не всеми аптеками контролируется наличие рецептов у покупателей. Росздравнадзор усилил контроль в этом направлении: проводятся контрольные закупки, применяются санкции.

«Хочу обратиться к гражданам, которые сами себе назначают лечение, без консультации у врача, и запасаются лекарствами впрок – у человека может выработаться «лекарственная устойчивость», в частности, устойчивость к антибиотикам. И поэтому в перспективе лечение будет не совсем эффективное, придется применять более «тяжелые» препараты», – подчеркнула Елена Хрусталева.

На серьезность последствий бесконтрольного применения антибиотиков обратила внимание и главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя. «Антибиотики – это достаточно серьезные препараты, которые не используются для профилактики вирусных инфекций. Бесконтрольное применение данных препаратов чревато серьезными последствиями. И, что особенно важно, не должно быть никакого самолечения, без контроля со стороны врача», – обратилась к жителям региона Любовь Куделя.

Напомним, что накануне Губернатор Андрей Травников провел совещание по обеспечению региона антибиотиками и противовирусными препаратами. Кроме того, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о введении дополнительного коечного фонда для борьбы с коронавирусом.