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Миллионы в коробке и везде у экс-мэра на видео показала ФСБ. Евгения Тефтелева суд отправил в колонию

19:23 28.10.2020 Фото: Скриншот
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Оперативники насчитали 26 пачек купюр по 500 тысяч рублей, а также пачки долларов и евро. Тефтелев, будучи мэром Челябинска, получал взятки от депутата гордумы Сергея Селещука.

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ФСБ показала, как задерживала экс-мэра Челябинска

В УФСБ по Челябинской области обнародовали запись задержания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получения взятки. На видео от 11 декабря 2019 года бывший градоначальник спокоен.

Как стало понятно из съемки, к экс-мэру Тефтелеву в его магнитогорскую квартиру пришли рано утром. Там ему объявили о возбуждении уголовного дела и вручили постановление о проведении обыска. Тефтелев никакого испуга, либо удивления не демонстрировал. В этот момент никого в квартире, кроме него, не было.

На видео можно оценить внутреннее убранство его жилья: мебельная стенка с бокалами и сувенирами, наградами, телефонами и ювелирными изделиями. Тефтелев сам показал силовикам, где находятся деньги: он открыл несколько сейфов, часть денег была в коробке из-под обуви. Оперативники насчитали 26 пачек купюр по 500 тысяч рублей, а также пачки долларов и евро.

После обыска Тефтелева увезли в Челябинск на допрос. На момент задержания бывший градоначальник уже был пенсионером. Из правительства области, где он занимал должность вице-губернатора, Тефтелева уволили за семь месяцев до возбуждения уголовного дела.

Как установил суд, Тефтелев будучи мэром Челябинска, получал взятки от депутата гордумы Сергея Селещука. 28 октября суд приговорил бывшего градоначальника к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей.

До вынесения приговора экс-мэр находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда. Прокуратура сочла наказание слишком мягким и намерена обжаловать приговор.

взятки деньги наказание обжаловать приговор Евгений Тефтелев
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