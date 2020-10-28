В огромной пробке стоит Бердское шоссе из-за двух ДТП в час пик 28 октября

Очевидцы рассказали, что уже полтора часа едут от Бердска до Матвеевки, где транспортный поток вообще остановился.

Автомобили стоят плотно в пробке в два ряда

Вечером 28 октября Бердское шоссе стоит в огромной пробке. Затор пришелся как раз на час пик, когда люди возвращаются с работы в Новосибирск и Бердск.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, маршрутка ехала из Бердска до Матвеевки полтора часа. А там транспортный поток вообще встал.

Как показывают "Яндекс.Карты", на том участке Бердского шоссе после 19.00 произошло два ДТП. Одно - у Матвеевки, второе - ближе к "Разъезду Иня".

Есть сложности с передвижением и на пересечении Бердского шоссе с ул. Русской. Возможно, виновата погода - мокрый снег испортил проезжую часть.

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