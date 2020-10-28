Заткнули рты врачам: Им запретил публично высказываться о COVID-19 Минздрав

В документе сказано, что любые комментарии спикеров на тему коронавируса должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства.

Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Соответствующее распоряжение главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано в Telegram-канале Baza.

В документе сказано, что любые комментарии спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой министерства. Директива адресована главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Документ датирован 27 октября. Официального подтверждения существования такого распоряжения еще не было.

28 октября цифры по смертности пациентов с COVID-19 в России достигли рекордных значений. За день умерло 346 зараженных, всего за время пандемии скончалось 26 935 заболевших.

На совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о скорой нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты в некоторых регионах. Она отмечала, что в 16 субъектах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для инфицированных. Вице-премьер добавила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает усложняться.