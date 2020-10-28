Обязательное ношение масок с 28 октября в публичных местах оправдала страшная статистика COVID-19, заявила Голикова

Татьяна Голикова считает оправданным введение строгого масочного режима

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова 28 октября доложила президенту Владимиру Путину о сложной ситуации с коронавирусом и мерах борьбы с ново инфекцией. Как сообщает сайт Кремля глава государства в среду встретился с членами кабинета министров.

дословно

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Добрый день!

Коротко остановлюсь на сегодняшней ситуации и скажу о том, какие меры предпринимаются Правительством по преодолению тех негативных тенденций, которые складываются в регионах страны.

Первое, что я хочу сказать, – ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет один процент, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно.

В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания.

Вы знаете, что сегодня вступило в силу постановление Главного санитарного врача, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

На 28 число, то есть на сегодняшний день, в стране развернуто 223,1 тысячи ковидных коек, из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1 процента коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов, а в 5-ти – занято более 95 процентов коечного фонда.

Анализ клинических особенностей течения новой коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например, ОРВИ и COVID, показал, что медицинская помощь до 70 процентов пациентов может оказываться в амбулаторных условиях.

Лечение больных, как мы понимаем, должно начинаться как можно раньше, при появлении первых симптомов. Это позволит в том числе и разгрузить сам коечный фонд. Здесь очень многое зависит от лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе и доступности лекарственных средств для наших граждан на амбулаторном этапе. Регионам дано поручение провести анализ структуры госпитализации, наладить маршрутизацию больных и организовать лечение на амбулаторном этапе.

Должна сказать, что мы в рамках Правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет две недели и менее, поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание.

Должна сказать, что регионы также обращаются – это пока небольшое количество регионов – за дополнительной финансовой помощью, и мы вместе с Министерством финансов сейчас отрабатываем возможный вариант такой поддержки.

Теперь коротко о тех мерах, которые мы проработали с регионами в рамках селекторного совещания, которое было проведено мною в понедельник на этой неделе.

Руководителям регионов поручено до 30 октября представить в Минздрав и Правительство обновленную информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о запасе лекарственных средств. Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из этой потребности.

Для того чтобы снять нагрузку со скорой помощи, а мы знаем, что сейчас в отдельных регионах страны есть перебои с доездом скорой помощи до пациентов, мы предлагаем и рекомендовали субъектам активно использовать автотранспорт, который был закуплен в рамках национального проекта «Демография» для учреждений социального обслуживания, для довоза пациентов или медицинских работников до пациентов. Объем такого транспорта, который был приобретен, составляет 1581 единицу, и это было бы хорошим подспорьем для работы в сегодняшних условиях.

Теперь о том, какое количество медицинских работников сейчас оказывают помощь. Сегодня, на 28 число, почти 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинских работников и 58 тысяч младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным. Но это не всё: привлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и 500 педагогов. Хочу выразить признательность медицинским работникам и нашим учащимся за то, что они принимают активное участие в этой работе в этот сложный период.

Минздраву в рамках селекторного совещания предложено продолжить эту работу, а Минобрнауки совместно с регионами – обеспечить привлечение студентов старших курсов и профессорско-преподавательского состава медицинских факультетов и медицинских вузов, которые находятся в их ведении, в том числе не только для работы с ковидными больными, но и для работы в рамках первичного звена здравоохранения.

Также руководителям регионов поручено совместно с Роспотребнадзором организовать на системной основе тестирование медицинских работников на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить закрепление медицинских организаций за соответствующими лабораториями, чтобы как можно срочнее получать данные по результатам анализов на коронавирусную инфекцию.

Для оказания помощи субъектам Российской Федерации у нас организованы на федеральном уровне бригады специалистов из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны. В настоящее время такие специалисты работают в Амурской области, Республике Алтай, Республике Абхазии, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополе, Иркутской, Курганской областях, направлены специалисты в Омскую область.

Буквально два слова о вакцинации от гриппа. На сегодняшний день провакцинировано 43,8 миллиона наших граждан, это 30 процентов нашего населения. Но в ряде регионов ситуация с вакцинацией иная, она идет на недостаточном уровне, и мы также обратили внимание регионов на эту ситуацию для того, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены Вами, а также для того, чтобы предупредить развитие гриппа и сочетанных форм заболеваний в популяции.

Уважаемый Владимир Владимирович, как я уже сказала вначале, ситуация сложная, но мы совместно с регионами приложим все усилия для ее преодоления.

Спасибо.