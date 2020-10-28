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Снимал порно со своей 10-летней дочерью и выкладывал в Сеть отец. СК выявил 160 эпизодов

20:41 28.10.2020 Фото: pixabay.com
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По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по декабрь 2019 года совершал сексуальные преступления над своей дочерью 2006 года рождения.

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Житель Сахалина снимал порно с дочерью и выкладывал в интернет

Житель Сахалина предстанет перед судом за то, что три года совершал сексуальные преступления над своей малолетней дочерью, снимал с ней порно и выкладывал в интернет, установлено более 160 эпизодов, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Невельского района, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, части 3 статьи 135, пунктом "в" части 2 статьи 242.2, пунктами "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК России. В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база <...> по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по декабрь 2019 года совершал сексуальные преступления над своей дочерью 2006 года рождения. Все свои действия он снимал на смартфон и планшет, после чего выкладывал на файлообменном ресурсе в интернете, предоставив возможность просмотра и копирования другим лицам.

"За указанный период времени следствием установлено более 160 эпизодов совершения обвиняемым <...> иных действий сексуального характера в отношении дочери", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, установлен факт переписки с 12-летней местной жительницей на тему сексуальных отношений.

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