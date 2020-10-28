Дать регионам 10 млрд рублей немедленно на борьбу с коронавирусом приказал Путин

Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 28 октября потребовал выделить регионам страны 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — сказал президент России.

Вместе с тем, регионам стоит помнить о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию в подконтрольных регионах, сказал президент России.

«Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время», — обратился Путин к губернаторам.

Дословно

Путин: Татьяна Алексеевна (Голикова) упомянула сейчас об этом: в некоторых регионах уже под 90 с лишним, под 95 процентов коечного фонда заполнено. Мы обсуждали этот вопрос, связано это не только с инфекцией COVID‑19, это связано и с текущей ситуацией по гриппу, по ОРВИ, всё это накладывается одно на другое.

Во-первых, хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время.

Как я уже говорил, по мнению специалистов, в некоторые территории не то что вторая, а только первая волна подошла этой пандемии. Поэтому нужно самым серьёзным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки – значит, нужно это делать. Если есть необходимость что‑то перепрофилировать – не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, но, если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени и принимайте соответствующие решения.

Уже говорил, Правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в лёгкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна сказала, речь идёт о доступности лекарств – это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами, и, таким образом, предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу не затягивать с этим решением, давайте договоримся. Знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно.

Что касается помощи регионам: знаю, что также практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти – сейчас говорю о региональной помощи, – деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально‑технической базы, на тестирование. Именно на борьбу с COVID‑инфекцией, именно на эти цели, а не на какие‑то другие.

Есть и обращения, в том числе обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах Российской Федерации.

(Обращаясь к Т.Голиковой.) Татьяна Алексеевна, нужно это сделать, нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит.

Уверен, что мы, конечно, без всяких сомнений, с теми сложностями, с которыми сталкиваемся сейчас, безусловно, справимся. Но я хочу обратиться и к Правительству Российской Федерации, ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются, хочу обратиться к руководителям субъектов Федерации: нужно повысить – мы и так постоянно этим занимаемся, но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме.

(Обращаясь к Т.Голиковой.) Татьяна Алексеевна, мы сейчас с Вами не называем эти территории, но мы их знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем, поэтому займитесь ими отдельно и целевым образом.