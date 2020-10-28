Дистант до зимы: На сколько продлил работу на удаленке и каникулы школьникам мэр Москвы

На дистанционный режим работы уже перешли более 1,22 млн человек на столичных предприятиях. Такой режим, по словам Собянина, позволил сократить число пассажиров в общественном транспорте на 40%.

Режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября

Дистанционный режим работы минимум для 30% сотрудников столичных компаний и предприятий продлили до 29 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в своем блоге.

"Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек - практически все, кто мог и должен был это сделать. Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию, поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин.

Он добавил, что городские контрольные органы продолжат контроль за соблюдением этого требования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении профилактических мер, поскольку в Москве в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Так, с 28 сентября до 28 октября руководителей предприятий обязали перевести своих сотрудников на удаленку, обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер. Собянин также поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер работодателями.

Работодателей обязали начиная с 12 октября еженедельно отчитываться о переведенных на дистанционный формат работы сотрудниках. За невыполнение этих требований работодателям может грозить административная ответственность в виде штрафа, уточняется в документе. Также штрафы могут грозить за невыполнение требований о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций.

Дословно

"Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики.

Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%.

Мы открыли резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около пяти тысяч коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад.

Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи.

Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой.

С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом.

Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п.

Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации.

Поэтому мы приняли следующие решения.

1. В течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 г. школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.

Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза.

И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу.

Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

2. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября 2020 г.

3. Согласно отчетности, полученной Правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек – практически все, кто мог и должен был это сделать.

Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения.

В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 г.

Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования.

4. До конца ноября с.г. будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность – сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения.

5. По итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений.

Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями.

Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности.

Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г.

В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы.

6. Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение.

Берегите себя и своих близких!

Ваш мэр

С.Собянин

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».