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Смерть КВН констатировал комик Александр Гудков. Кто его убил?

22:27 28.10.2020 Фото: Скриншот
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По его мнению, шутки успевают стать неактуальными за период между съемками и выходом передачи на телевидении.

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Звезда "Вечернего Урганта" Александр Гудков заявил о "смерти КВН"

Комик Александр Гудков рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта КВН, участником которого он раньше был.

"Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда YouTube еще не стал королем всего, <…> шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер", — сказал он.

Гудков также подчеркнул, что проблемой шоу является количество выпусков. По его мнению, шутки успевают стать неактуальными за период между съемками и выходом передачи на телевидении.

"Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают", — подытожил он.

По словам комика, формат передачи не подходит под современное информационное поле, так как в нынешней ситуации материал необходимо немедленно выкладывать в интернет, а старые наработки невозможно показывать на экране.

КВН телепроект шоу шутки Александр Гудков
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