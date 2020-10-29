Конец 2020 года для каждого знака зодиака: Прогноз астрологов на ноябрь и декабрь

Раков может ожидать неожиданная финансовая прибыль, что очень кстати для представителей знака.

Хочется верить, что следующий год принесет облегчение и радость, а текущий – хотя бы закончится лучше, чем начался

У Овнов еще есть время наладить или устроить личную жизнь, они будут полны энергии и идей. Если соблюдать все меры предосторожности, то можно избежать инфекционных заболеваний.

Львы будут погружены в общественную и светскую жизнь, а личная сфера «отойдет» на второй план. Представителям знака нужно ставить основной задачей — продвижение по карьерной лестнице, тем более, что в ноябре появятся хорошие перспективы.

У Стрельцов есть все шансы найти подходящую пару, если они ещё таковой не имеют. Следует больше внимания уделять полноценному отдыху, так как в декабре напряжение и частые стрессы в рабочей сфере могут негативно отразиться на здоровье.

Что ждет в конце текущего года представителей стихии Земли

Тельцам рекомендовано сосредоточить внимание на карьере и финансовой сфере, даже если кажется, что сил ни на что не хватит. Придется принимать ответственное решение по поводу немалого финансового вложения.

Дев могут ждать материальные проблемы из-за задержки зарплаты или невозврата долгов. Но, в качестве компенсации, судьба может предоставить им возможность влюбиться – представителей знака ожидает страстный роман.

Козероги «с головой» уйдут в работу, а конец текущего года может стать прекрасным трамплином для прыжка вверх в карьере, будет благоприятным для обучения. Личную жизнь получится наладить лишь к весне.

События, ожидающие знаков зодиака стихии Воздуха до конца 2020 года

Близнецы закончат год неспешно и размеренно, во второй половине декабря может «случиться» романтическое приключение. Надо быть внимательнее к своему здоровью.

Весам удача улыбнется в ноябре-декабре как в рабочей, так и в личной жизни. Представители знака будут активными — это как раз тот период, когда благоприятно завершить давно начатые дела.

Водолеи под конец текущего года почувствуют себя эмоционально уставшими, пережив калейдоскоп событий. Поэтому было бы неплохо для представителей знака позаботиться о здоровье и восстановить собственные силы.

Как закончат 2020 год знаки зодиака Водной стихии

Раков может ожидать неожиданная финансовая прибыль, что очень кстати для представителей знака. Но в сфере здоровья нужно «держать ухо востро», поскольку данный период звёзды оценивают для них как травмоопасный, возможно переутомление и ослабление иммунитета.

Скорпионам следовало бы уделить внимание финансовой сфере, чтобы завершить год с максимальной прибылью. Необходимо хорошенько поразмыслить, как правильно сделать денежные вложения.

Рыбы устали и физически, и эмоционально, но зато они абсолютно удовлетворены достижениями в рабочей сфере, а также своим материальным положением на данный момент. Представителям знака можно расслабиться, обратив внимание на личную жизнь.

Источник: rsute.ru