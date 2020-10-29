Как привлечь удачу и финансы в 2021 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года

Чтобы был денежный приток в 2021 году, советуют тщательно прибраться в квартире, избавиться от ненужной посуды, сломанных вещей в конце 2020.

Астрологи рекомендуют придерживаться всех традиций и обрядов во время празднования прихода Нового года

Чтобы в 2021 году привлечь в жизнь удачу, счастье и семейное благополучие, советуют придерживаться определённых примет и традиций. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и настроиться на положительные мысли.

Как встретить Новый 2021 год, чтобы привлечь удачу, счастье и достаток

Новый год многие люди сравнивают с чудесами, сказкой и волшебством. С его наступлением и волшебной ночью связано много разных примет и суеверий.

Чтобы в 2021 году привлечь удачу, финансовое благополучие, рекомендуют прислушаться к советам экспертов. Бык – особое животное, к которому советуют относиться с большой осторожностью.

Астрологи рекомендуют придерживаться всех традиций и обрядов во время празднования прихода Нового года. Это поможет избежать всех неудач на пути. Чтобы был денежный приток, советуют тщательно прибраться в квартире, избавиться от ненужной посуды, сломанных вещей.

Одежда, в которой давно кто-то ходил, советуют вынести в подвал или на чердак. Это поможет привлечь положительную энергетику в дом, счастье и благополучие в семейную жизнь.

После генеральной уборки в канун Нового года советуют зажечь свечу и обойти весь дом. Это помогает избавиться от всего негатива, что есть в доме, привлекает финансовое благополучие, любовь и счастье. Перед приходом гостей кладут монету под коврик входной двери, данный ритуал притягивает финансовую удачу.

Что нужно сделать перед приходом 2021 года для финансового благополучия

Перед наступлением новогодней ночи астрологи советуют испечь различные лакомства и отнести бездомным. Данный добродушный жест способен улучшить самочувствие, избавляет от неудач, помогает найти счастье и успех в личной жизни.

Бык будет рад данным поступкам и отблагодарит втройне. Между веточками новогодней красавицы советуют спрятать самые крупные банкноты, что есть в доме. Привлекают они счастье и финансовый успех в семейную жизнь.

Перед приходом новогодней ночи советуют избавиться от всех долгов, что есть у человека. Не советуют давать деньги взаймы перед новогодней ночи, можно привлечь несчастье, плохое самочувствие.

Финансовые приметы, которые помогут привлечь деньги в 2021 году

Для финансового благополучия в новогоднюю ночь советуют написать все свои желания на красном листке бумаги. Данный оттенок притягивает достаток и счастье.

Во время празднования Нового года записку с пожеланиями сжигают, а пепел высыпают в бокал с шаманским. Вино советуют выпить до дна. Лишь тогда все мечты, написанные на бумаге, воплотятся в реальность.

Существует ещё один вариант привлечь в свой дом богатство. Во время боя курантов советуют съедать по одной виноградинке и запивать шампанским. Чтобы в доме в 2021 году водились деньги, рекомендуют провести ряд различных обрядов и прислушиваться к приметам.

Праздничный стол нужно накрыть красиво и интересно. Обязательно на него стоит поставить много разных блюд – от мясных до различных сладостей. Блюда должны быть разнообразными и интересными.

К выбору приготовления пищи советуют относиться с большой ответственностью. Не советуют готовить телятину, говядину, можно сильно разозлить хозяина 2021 года.

Для привлечения удачи, счастья и успеха свечей на столе нужно ставить ровно семь и обязательно зеленого оттенка. Это позволит привлечь богатство и семейное счастье. Под скатерть на тарелку нужно положить купюры.

Домашняя выпечка только порадует Быка. Один кусок новогоднего пирога советуют оставить и засушить. Это поможет людям в год Быка разбогатеть.



В карманы можно положить во время встречи Нового года серебряные монеты. Это поможет в наступающем году увеличить денежные поступления.

Если постучать по столу и произнести фразу: «Стол накрыт, всего полно, путь так будет в 2021 году», то это позволит на протяжении 365 дней быть богатыми и удачливыми во всём.

Как привлечь финансовую удачу в 2021 году

Для привлечения удачи и достатка советуют взять в руку монету и сильно её сжать, во время боя курантов руку разжимают.

После того как пробили куранты, советуют открыть на время входную дверь на 5-10 минут, это позволит новой удаче и счастью войти в дом. Эксперты советуют обратить внимание на то, что произойдёт в полночь. Если чешется левая рука, её советуют спрятать в карманы. Это позволит не быть бедным в 2021 году.

После празднования Нового года стоит убрать со стола, подмести пол, а крошки, которые остались на скатерти, оставить до самого утра. Не стоит мыть посуду. Это лучше сделать с первыми солнечными лучами.

После пробуждения стоит каждому члену семьи 1 января 2021 года дать в руки банкноты, это позволит избежать финансовых неудач и денежных потерь.

В канун Нового года советуют не вынимать все купюры из кошелька, он должен быть полным. Уборку лучше сделать в доме на день раньше, а 31 декабря заниматься приготовлением пищи и приёмом гостей.

Источник: rsute.ru