Замечательные поздравления с День вневедомственной охраны МВД 29 октября 2020 года

В 1952 году 29 октября Совет Министров Советского Союза издал постановление, в котором устанавливалось, что в больших городах страны должна быть создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входит охрана крупных объектов народного хозяйства не зависимо от их ведомственной принадлежности. Это послужило началом создания вневедомственной охраны МВД, которая на текущий момент является современной развитой в техническом оснащении службой, оперативно реагирующей на поступающие сигналы о нарушениях. Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной собственности, безопасности граждан и общества. 29 октября является профессиональным праздником работников службы вневедомственной охраны МВД.
Как известно, очень рано,
По утрам встает охрана,
Нам нужна всегда, везде!
Сна и отдыха не зная,
И покой наш охраняя,
Эта служба в трудный час,
Выручала нас не раз!
Всех, кто служит здесь отлично,
Всех, с кого пример берем,
С профессиональным днем!
Вы бережете наш покой,
Сотрудники охраны,
Желаю в жизни трудовой
Дней радостных и славных!
Пусть на погоны словно снег
Вам звезды осыпаются,
Все лучшее случается!
Ты служишь в МВД,
И праздник твой сегодня!
Успешности в труде,
Удачи и покоя!
Всех граждан защищай
От посягательств злостных,
Ты на погоны звезды!
Вневедомственная вся охрана
Справляет нынче праздник свой.
Ходить в опасности по краю
Завещано вам всем судьбой.
Здоровы будьте и упорны,
Желаю страха вам не знать,
Нелегкий долг вам исполнять.
Желаю от души вам денег много
Чтоб стали вы счастливей и богаче,
Здоровья, сил, настроя боевого,
Чтоб все безумно сложные задачи
Всегда решались вами очень просто,
Желаю плодотворного труда,
Пусть светит вам счастливая звезда!
Безопасность и охрана —
Это ведь не шутки!
Каждый раз встаёте рано,
Мчась на пост на сутки!
С честью Вас мы поздравляем
В День охраны МВД
Не болело чтоб нигде!
Больницы, школы, детские сады —
Чтоб не сорвались мирные их планы,
И не случилось никакой беды
Вневедомственной есть бойцы охраны!
Они не спят ночами, и несут
Большую службу чётко и достойно.
Насколько можно был у них спокойным.
В день вневедомственной охраны
Служб различных МВД.
Поздравляю сильных, смелых,
Служащих своей звезде.
Пожелать хочу ребятам
Я простых, родных вещей.
Ясных, любящих очей.
Чтобы силы в теле были,
Не остыл душевный пыл.
В сердце добром и глубоком
Чтоб азарт все время жил.
Вневедомственной охраны
Я поздравляю парней,
Спокойных дней и ночей.
Желаю, чтоб на объекте
Всегда была тишина,
Чтоб пролетали мгновением
Долгие ночи без сна.
Желаю в жизни удачи,
Смен без тревожных звонков,
Вам доверяли без слов.
Дорогая наша охрана,
Мы желаем вам только побед,
И побольше денег в карманах,
И здоровья, чтоб жить до ста лет!
Пусть проходит легко ваша служба,
Вам хотим ясных дней пожелать,
Чтоб хотелось от счастья сиять!
Источник: pozdravok.ru