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Замечательные поздравления с День вневедомственной охраны МВД 29 октября 2020 года

08:30 29.10.2020 Фото: wikimedia.org
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29 октября является профессиональным праздником работников службы вневедомственной охраны МВД.

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Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной собственности, безопасности граждан и общества

В 1952 году 29 октября Совет Министров Советского Союза издал постановление, в котором устанавливалось, что в больших городах страны должна быть создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входит охрана крупных объектов народного хозяйства не зависимо от их ведомственной принадлежности. Это послужило началом создания вневедомственной охраны МВД, которая на текущий момент является современной развитой в техническом оснащении службой, оперативно реагирующей на поступающие сигналы о нарушениях. Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной собственности, безопасности граждан и общества. 29 октября является профессиональным праздником работников службы вневедомственной охраны МВД.

Как известно, очень рано,
По утрам встает охрана,

Ведь охрана МВД,
Нам нужна всегда, везде!

Сна и отдыха не зная,
И покой наш охраняя,
Эта служба в трудный час,
Выручала нас не раз!

Всех, кто служит здесь отлично,
Всех, с кого пример берем,

Мы хотим поздравить лично,
С профессиональным днем!

Вы бережете наш покой,
Сотрудники охраны,
Желаю в жизни трудовой
Дней радостных и славных!

Пусть на погоны словно снег
Вам звезды осыпаются,

И в жизни будет счастье, смех,
Все лучшее случается!

Ты служишь в МВД,
И праздник твой сегодня!
Успешности в труде,
Удачи и покоя!

Всех граждан защищай
От посягательств злостных,

И чаще получай
Ты на погоны звезды!

Вневедомственная вся охрана
Справляет нынче праздник свой.
Ходить в опасности по краю
Завещано вам всем судьбой.

Здоровы будьте и упорны,
Желаю страха вам не знать,

И с верой в светлое призвание
Нелегкий долг вам исполнять.

Желаю от души вам денег много
Чтоб стали вы счастливей и богаче,
Здоровья, сил, настроя боевого,
Чтоб все безумно сложные задачи
Всегда решались вами очень просто,
Желаю плодотворного труда,

Успехов и в карьере только роста,
Пусть светит вам счастливая звезда!

Безопасность и охрана —
Это ведь не шутки!
Каждый раз встаёте рано,
Мчась на пост на сутки!

С честью Вас мы поздравляем
В День охраны МВД

И здоровья пожелаем,
Не болело чтоб нигде!

Больницы, школы, детские сады —
Чтоб не сорвались мирные их планы,
И не случилось никакой беды
Вневедомственной есть бойцы охраны!

Они не спят ночами, и несут
Большую службу чётко и достойно.

Желаем в праздник этот, чтобы труд
Насколько можно был у них спокойным.

В день вневедомственной охраны
Служб различных МВД.
Поздравляю сильных, смелых,
Служащих своей звезде.

Пожелать хочу ребятам
Я простых, родных вещей.

Чтобы дома ждал лишь взгляд вас
Ясных, любящих очей.

Чтобы силы в теле были,
Не остыл душевный пыл.
В сердце добром и глубоком
Чтоб азарт все время жил.

Вневедомственной охраны
Я поздравляю парней,

Хочу пожелать на службе
Спокойных дней и ночей.

Желаю, чтоб на объекте
Всегда была тишина,
Чтоб пролетали мгновением
Долгие ночи без сна.

Желаю в жизни удачи,
Смен без тревожных звонков,

Чтоб охранять объекты
Вам доверяли без слов.

Дорогая наша охрана,
Мы желаем вам только побед,
И побольше денег в карманах,
И здоровья, чтоб жить до ста лет!

Пусть проходит легко ваша служба,
Вам хотим ясных дней пожелать,

Любви искренней, преданной дружбы,
Чтоб хотелось от счастья сиять!

Источник: pozdravok.ru

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