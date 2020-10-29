Замечательные поздравления с День вневедомственной охраны МВД 29 октября 2020 года

Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной собственности, безопасности граждан и общества

В 1952 году 29 октября Совет Министров Советского Союза издал постановление, в котором устанавливалось, что в больших городах страны должна быть создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входит охрана крупных объектов народного хозяйства не зависимо от их ведомственной принадлежности. Это послужило началом создания вневедомственной охраны МВД, которая на текущий момент является современной развитой в техническом оснащении службой, оперативно реагирующей на поступающие сигналы о нарушениях. Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной собственности, безопасности граждан и общества. 29 октября является профессиональным праздником работников службы вневедомственной охраны МВД.

Как известно, очень рано,

По утрам встает охрана,



Ведь охрана МВД,Нам нужна всегда, везде!

Сна и отдыха не зная,

И покой наш охраняя,

Эта служба в трудный час,

Выручала нас не раз!

Всех, кто служит здесь отлично,

Всех, с кого пример берем,



Мы хотим поздравить лично,С профессиональным днем!

Вы бережете наш покой,

Сотрудники охраны,

Желаю в жизни трудовой

Дней радостных и славных!

Пусть на погоны словно снег

Вам звезды осыпаются,



И в жизни будет счастье, смех,Все лучшее случается!

Ты служишь в МВД,

И праздник твой сегодня!

Успешности в труде,

Удачи и покоя!

Всех граждан защищай

От посягательств злостных,



И чаще получайТы на погоны звезды!

Вневедомственная вся охрана

Справляет нынче праздник свой.

Ходить в опасности по краю

Завещано вам всем судьбой.

Здоровы будьте и упорны,

Желаю страха вам не знать,



И с верой в светлое призваниеНелегкий долг вам исполнять.

Желаю от души вам денег много

Чтоб стали вы счастливей и богаче,

Здоровья, сил, настроя боевого,

Чтоб все безумно сложные задачи

Всегда решались вами очень просто,

Желаю плодотворного труда,



Успехов и в карьере только роста,Пусть светит вам счастливая звезда!

Безопасность и охрана —

Это ведь не шутки!

Каждый раз встаёте рано,

Мчась на пост на сутки!

С честью Вас мы поздравляем

В День охраны МВД



И здоровья пожелаем,Не болело чтоб нигде!

Больницы, школы, детские сады —

Чтоб не сорвались мирные их планы,

И не случилось никакой беды

Вневедомственной есть бойцы охраны!

Они не спят ночами, и несут

Большую службу чётко и достойно.



Желаем в праздник этот, чтобы трудНасколько можно был у них спокойным.

В день вневедомственной охраны

Служб различных МВД.

Поздравляю сильных, смелых,

Служащих своей звезде.

Пожелать хочу ребятам

Я простых, родных вещей.



Чтобы дома ждал лишь взгляд васЯсных, любящих очей.

Чтобы силы в теле были,

Не остыл душевный пыл.

В сердце добром и глубоком

Чтоб азарт все время жил.

Вневедомственной охраны

Я поздравляю парней,



Хочу пожелать на службеСпокойных дней и ночей.

Желаю, чтоб на объекте

Всегда была тишина,

Чтоб пролетали мгновением

Долгие ночи без сна.

Желаю в жизни удачи,

Смен без тревожных звонков,



Чтоб охранять объектыВам доверяли без слов.

Дорогая наша охрана,

Мы желаем вам только побед,

И побольше денег в карманах,

И здоровья, чтоб жить до ста лет!

Пусть проходит легко ваша служба,

Вам хотим ясных дней пожелать,



Любви искренней, преданной дружбы,Чтоб хотелось от счастья сиять!

Источник: pozdravok.ru