Лучшие поздравления с Днем комсомола 29 октября 2020 года: Краткая история праздника

Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени.

Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время

Праздник советской молодежи — День комсомола — официально отмечался в СССР 29 октября. Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время.

Комсомол, а если говорить более точно — Коммунистический союз молодежи — появился в далеком 1918, объединив вокруг себя идеологически подкованную, но разобщенную молодежь. Все последующие годы существования организации десятки тысяч комсомольцев геройскими подвигами и самоотверженной работой показали свою беззаветную преданность Родине. Шесть орденов красуются на знамени комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки, которую страна дала молодежной организации.

С днем комсомола поздравляю,



Желаю мира и добра.Как жаль, что в прошлом уж осталасьСчастливая эта пора.

Пускай всегда вам душу греют

Воспоминания и мечты,

Когда мы в комсомол вступали,

На свет шли пламенной звезды.

Желаю не стареть вас сердцем.



Быть комсомольцами в душе,А жизнь пускай еще покружитНас в ярком, шумном вираже.

Всех кто помнит комсомол,

СССР кому знаком.

Я поздравляю от души,

Ведь были счастливы все мы.

Да, вспоминая те года,



Мы улыбаемся всегда.Ведь молодыми были мы,Любили, верили, цвели...

Поздравляю с Днём комсомола. Желаю тёплых воспоминаний и счастья в жизни, справедливости и моральной устойчивости, высоких успехов и замечательных идей, креативного мышления, доброго здоровья и удачи.

Хоть комсомола больше нет,

Но ничего ведь не забылось!

Так много долгих ярких лет

Туда вся молодежь стремилась!

Коль комсомольский есть значок,

То ты достоин уважения!

Мы в этот радостный денек

Припомним лучшие мгновения!

Мы как один трудились честно,

Творили добрые дела,

Нам это было интересно,

Как жаль, что та пора прошла!

Не принимают больше в комсомол,

Но помните то самое мгновенье,

Как заявленье падало на стол,

Как учащалось вмиг сердцебиенье.

Когда почетный вешали значок —

Это был символ лучшего из лучших!

Ты не прогульщик, хулиган или «сачок» —

Ты света и добра прекрасный лучик!

Примите поздравленья в этот день!

Он ваш, и вы в душе остались те же.

Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ,

Не будет более таким уже, как прежде!

Пусть на висках у вас

Седина белеет,

Но наши комсомольцы

Душою не стареют.

И пусть давно в историю

Комсомол списали,

Вас с днем вашей юности

Сегодня поздравляю.

Пожелать хочу

Я в День комсомола

Добра, здоровья, счастья

Всем, кто сердцем молод.

Комсомольцев, комсомолок

Я хочу поздравить.

Дружбу, честь и благородство

В славный день прославить.

Пусть меняется система,

Пусть другие времена,

Сила духа комсомола

В душах до сих пор жива.

Лет уже прошло немало,

Только комсомол живёт,

И его былую славу

Каждый в сердце бережёт.

Я желаю, с оптимизмом

В новый день смотреть всегда

И шагать вперёд по жизни

Со знамением труда.

Верить в искреннюю дружбу,

В море светлых перспектив,

Только помнить всегда нужно —

Комсомол, как прежде, жив!

И пока его наследье

В своих душах мы храним,

Всем невзгодам на планете

Без труда отпор дадим!

С Днем комсомола поздравляю!

Хотя и в прошлом он теперь.

Но всё ж от всей души желаю,

Чтоб распахнулась в жизни дверь

В страну любви, здоровья, силы,

Удачи, ласки, теплоты.

И чтоб там все минуты приносили

Побольше нежной доброты.

Мы говорили «Не расстанусь с комсомолом»,

Мы говорили «Буду вечно молодым».

На стройки ездили, дружили и любили

Желали комсомольцем быть, и только им!

День комсомола в наши дни остался,

Лишь только в памяти и в преданных сердцах.

Поздравить вас хочу — мы помним это время

И радость безграничную — ей не было конца.

Комсомол! Эх, как давно это было?

Страна, мне поверь, ничего не забыла.

Мы, комсомольцы, спешили трудиться,

Не в правилах наших было лениться.

Стремились к успеху, к победе единой.

На помощь старушкам мы шли воедино.

Мы людям старались во всем помогать.

И в школах учиться только на «пять».

Во всем и всегда старались быть первыми,

Учили нас дома со всеми быть честными.

Так хочется взять, повернуть время вспять.

И стать комсомольцем минут хоть на пять.

Источник: pozdravok.ru