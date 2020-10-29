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Лучшие поздравления с Днем комсомола 29 октября 2020 года: Краткая история праздника

08:08 29.10.2020 Фото: pozdravok.ru
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Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени.

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Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время

Праздник советской молодежи — День комсомола — официально отмечался в СССР 29 октября. Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и в мирное время.

Комсомол, а если говорить более точно — Коммунистический союз молодежи — появился в далеком 1918, объединив вокруг себя идеологически подкованную, но разобщенную молодежь. Все последующие годы существования организации десятки тысяч комсомольцев геройскими подвигами и самоотверженной работой показали свою беззаветную преданность Родине. Шесть орденов красуются на знамени комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки, которую страна дала молодежной организации.

С днем комсомола поздравляю,

Желаю мира и добра.
Как жаль, что в прошлом уж осталась
Счастливая эта пора.

Пускай всегда вам душу греют
Воспоминания и мечты,
Когда мы в комсомол вступали,
На свет шли пламенной звезды.

Желаю не стареть вас сердцем.

Быть комсомольцами в душе,
А жизнь пускай еще покружит
Нас в ярком, шумном вираже.

Всех кто помнит комсомол,
СССР кому знаком.
Я поздравляю от души,
Ведь были счастливы все мы.

Да, вспоминая те года,

Мы улыбаемся всегда.
Ведь молодыми были мы,
Любили, верили, цвели...

Поздравляю с Днём комсомола. Желаю тёплых воспоминаний и счастья в жизни, справедливости и моральной устойчивости, высоких успехов и замечательных идей, креативного мышления, доброго здоровья и удачи.

Хоть комсомола больше нет,
Но ничего ведь не забылось!
Так много долгих ярких лет
Туда вся молодежь стремилась!

Коль комсомольский есть значок,
То ты достоин уважения!
Мы в этот радостный денек
Припомним лучшие мгновения!

Мы как один трудились честно,
Творили добрые дела,
Нам это было интересно,
Как жаль, что та пора прошла!

Не принимают больше в комсомол,
Но помните то самое мгновенье,
Как заявленье падало на стол,
Как учащалось вмиг сердцебиенье.

Когда почетный вешали значок —
Это был символ лучшего из лучших!
Ты не прогульщик, хулиган или «сачок» —
Ты света и добра прекрасный лучик!

Примите поздравленья в этот день!
Он ваш, и вы в душе остались те же.
Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ,
Не будет более таким уже, как прежде!

Пусть на висках у вас
Седина белеет,
Но наши комсомольцы
Душою не стареют.

И пусть давно в историю
Комсомол списали,
Вас с днем вашей юности
Сегодня поздравляю.

Пожелать хочу
Я в День комсомола
Добра, здоровья, счастья
Всем, кто сердцем молод.

Комсомольцев, комсомолок
Я хочу поздравить.
Дружбу, честь и благородство
В славный день прославить.

Пусть меняется система,
Пусть другие времена,
Сила духа комсомола
В душах до сих пор жива.

Лет уже прошло немало,
Только комсомол живёт,
И его былую славу
Каждый в сердце бережёт.

Я желаю, с оптимизмом
В новый день смотреть всегда
И шагать вперёд по жизни
Со знамением труда.

Верить в искреннюю дружбу,
В море светлых перспектив,
Только помнить всегда нужно —
Комсомол, как прежде, жив!

И пока его наследье
В своих душах мы храним,
Всем невзгодам на планете
Без труда отпор дадим!

С Днем комсомола поздравляю!
Хотя и в прошлом он теперь.
Но всё ж от всей души желаю,
Чтоб распахнулась в жизни дверь
В страну любви, здоровья, силы,
Удачи, ласки, теплоты.
И чтоб там все минуты приносили
Побольше нежной доброты.

Мы говорили «Не расстанусь с комсомолом»,
Мы говорили «Буду вечно молодым».
На стройки ездили, дружили и любили
Желали комсомольцем быть, и только им!

День комсомола в наши дни остался,
Лишь только в памяти и в преданных сердцах.
Поздравить вас хочу — мы помним это время
И радость безграничную — ей не было конца.

Комсомол! Эх, как давно это было?
Страна, мне поверь, ничего не забыла.
Мы, комсомольцы, спешили трудиться,
Не в правилах наших было лениться.

Стремились к успеху, к победе единой.
На помощь старушкам мы шли воедино.
Мы людям старались во всем помогать.
И в школах учиться только на «пять».

Во всем и всегда старались быть первыми,
Учили нас дома со всеми быть честными.
Так хочется взять, повернуть время вспять.
И стать комсомольцем минут хоть на пять.

Источник: pozdravok.ru

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Не принимают больше в комсомол, но помните то самое мгновенье...

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